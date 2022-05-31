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POLİTİKA

HDP'li Pervin Buldan ittifak ortağı Meral Akşener'in izinde: TBMM'de 'Abdülhamid' benzetmesi

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında, TBMM'ye sunulan sosyal medya düzenlemesini hedef alarak, iktidara 'Abdülhamid' benzetmesi yaptı. Buldan'ın sözleri, geçtiğimiz günlerde Sultan 2. Abdülhamid'e nefret kusan ittifak ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hatırlattı.

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Haber Merkezi Diğer
HDPli Pervin Buldan ittifak ortağı Meral Akşenerin izinde: TBMMde Abdülhamid benzetmesi
Meral Akşener - Pervin Buldan

Sosyal medya düzenlemesini içeren kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yasa teklifiyle, halkı endişe, korku veya paniğe sevk edecek, gerçeğe aykırı bilgi yayanlara, hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Konuya ilişkin bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, düzenleme üzerinden iktidarı hedef alarak 'Abdülhamid' benzetmesi yaptı.

Buldan konuşmasında, "Bu yasa aynen Abdülhamid yasası ve yasaklarıdır. O da basına sansür uygulamıştı. Piyesleri, hatta burun kelimesini bile o dönem yasaklamıştı. Bu iktidar da aynı zihniyettedir." ifadelerini kullandı.

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BULDAN'IN KONUŞMASI İTTİFAK ORTAĞI AKŞENER'İN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

HDP'li Buldan'ın sözleri, geçtiğimiz günlerde Sultan 2. Abdülhamid'e nefret kusan ittifak ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hatırlattı.

Akşener, karara bağlanan Gezi davası sonrasında, iktidarı hedef alarak, ağırlaştırılmış hapis cezası alan Osman Kavala'ya sahip çıkmıştı.

Akşener, konuşmasını, 1908'de Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan edenlerin öne çıkan sloganıyla bitirmiş, "Topçu Kışlası hayallerine kapılanların karşısında, dimdik duran çapulcuları da olacak. İşte o nedenle buradan, bir kez daha ilan ediyorum: Parola vatan, işareti namus! Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret" demişti.

Akşener parti grubundaki konuşmasını Abdülhamid’e darbe yapanların sloganıyla bitirdi
OYNAT 00:17
Akşener parti grubundaki konuşmasını Abdülhamid’e darbe yapanların sloganıyla bitirdi
Geçtiğimiz gün partisinin grubunda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'ya 'Kavala mevcut yasalarla zaten aklanmıştır. 1908'deki ruh neyse Gezi de odur.' sözleriyle destek mesajı verdi. Meral Akşener konuşmasını, 1908'de Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan edenlerin öne çıkan sloganıyla bitirdi. Akşener, Topçu Kışlası hayallerine kapılanların karşısında, dimdik duran çapulcuları da olacak. İşte o nedenle buradan, bir kez daha ilan ediyorum: Parola vatan, işareti namus! Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!' dedi.

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