HDP'li Pervin Buldan ittifak ortağı Meral Akşener'in izinde: TBMM'de 'Abdülhamid' benzetmesi

Sosyal medya düzenlemesini içeren kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yasa teklifiyle, halkı endişe, korku veya paniğe sevk edecek, gerçeğe aykırı bilgi yayanlara, hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Konuya ilişkin bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, düzenleme üzerinden iktidarı hedef alarak 'Abdülhamid' benzetmesi yaptı.

Buldan konuşmasında, "Bu yasa aynen Abdülhamid yasası ve yasaklarıdır. O da basına sansür uygulamıştı. Piyesleri, hatta burun kelimesini bile o dönem yasaklamıştı. Bu iktidar da aynı zihniyettedir." ifadelerini kullandı.

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BULDAN'IN KONUŞMASI İTTİFAK ORTAĞI AKŞENER'İN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

HDP'li Buldan'ın sözleri, geçtiğimiz günlerde Sultan 2. Abdülhamid'e nefret kusan ittifak ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hatırlattı.

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Akşener, karara bağlanan Gezi davası sonrasında, iktidarı hedef alarak, ağırlaştırılmış hapis cezası alan Osman Kavala'ya sahip çıkmıştı.

Akşener, konuşmasını, 1908'de Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan edenlerin öne çıkan sloganıyla bitirmiş, "Topçu Kışlası hayallerine kapılanların karşısında, dimdik duran çapulcuları da olacak. İşte o nedenle buradan, bir kez daha ilan ediyorum: Parola vatan, işareti namus! Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret" demişti.