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ANKARA

HDP'li Semra Güzel için komisyon ‘dokunulmazlığı kaldırılsın’ dedi

TBMM Hazırlık Komisyonu, PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel’in oy çokluğuyla dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. Güzel hakkındaki rapor, Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na Salı günü sunulacak. Buradaki kararın ardından dosya Meclis Genel Kurulu’na gelecek.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
HDPli Semra Güzel için ​komisyon ‘dokunulmazlığı kaldırılsın’ dedi
HDP milletvekili Semra Güzel

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verildi. PKK’lı terörist Volkan Bora’yla samimi fotoğrafları basına yansıyan Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanmıştı.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, fezlekeleri incelemek için 5 kişiden oluşun Hazırlık Komisyonu kurmuştu. Hazırlık Komisyonu, dün çalışmalarını tamamladı.

Semra Güzel, PKK’lı terörist Volkan Bora’yla...
Semra Güzel, PKK’lı terörist Volkan Bora’yla...

SON SÖZ GENEL KURUL’DA

Komisyon, oy çokluğuyla Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Komisyonun hazırladığı rapor 8 Şubat’a kadar Karma Komisyon’a gönderilecek. Karma Komisyon da raporu almasının ardından toplanarak kararını verecek.

Komisyonun kararını vermesinin ardından dosya TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Genel Kurul’da dokunulmazlığın kaldırılması kararının alınması durumunda Güzel’in yargılanmasının önünde engel kalmayacak.

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