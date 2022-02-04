HDP'li Semra Güzel için komisyon ‘dokunulmazlığı kaldırılsın’ dedi

Hayat

Üç aylar ve Regaip coşkusu: Dualar semaya yükseldi

Çarşamba günü mübarek ‘üç ayların’ başlamasından bir gün sonra, dün, Regaip Kandili’ni idrak ettik. İslâm âleminde ve yurdun dört bir yanındaki camilere akın eden Müslümanlar, okunan Kur’ân-ı Kerim’i dinledi, dualara eşlik etti.