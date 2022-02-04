HDP'li Semra Güzel için komisyon ‘dokunulmazlığı kaldırılsın’ dedi

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verildi. PKK’lı terörist Volkan Bora’yla samimi fotoğrafları basına yansıyan Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanmıştı.
TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, fezlekeleri incelemek için 5 kişiden oluşun Hazırlık Komisyonu kurmuştu. Hazırlık Komisyonu, dün çalışmalarını tamamladı.
SON SÖZ GENEL KURUL’DA
Komisyon, oy çokluğuyla Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Komisyonun hazırladığı rapor 8 Şubat’a kadar Karma Komisyon’a gönderilecek. Karma Komisyon da raporu almasının ardından toplanarak kararını verecek.
Komisyonun kararını vermesinin ardından dosya TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Genel Kurul’da dokunulmazlığın kaldırılması kararının alınması durumunda Güzel’in yargılanmasının önünde engel kalmayacak.