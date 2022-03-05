HDP’li Semra Güzel’le ilgili yargı süreci başladı

Vatandaşı isyan ettiren olay: CHP'li belediye yeni asfaltlanan yeri dördüncü kez kazdı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeni asfaltlanan yolları 'su patlağı' olduğu iddiasıyla bir kez daha kazdı. Vatandaşları isyan ettiren gelişme sonrası konuşan



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 'Aynı yeri 4-5 defa kazıyorsunuz, o sokaktaki insanları defalarca susuz bırakıyorsunuz. Onlar kazmaktan bıkmadı, ben aynı yeri yama yapmaktan bıktım' ifadelerini kullandı.



