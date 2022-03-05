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ANKARA

HDP’li Semra Güzel’le ilgili yargı süreci başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’li milletvekili Semra Güzel hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan soruşturma başlattı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
HDP’li Semra Güzel’le ilgili yargı süreci başladı
Semra Güzel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’li milletvekili Semra Güzel hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan soruşturma başlattı. PKK’lı terörist Volkan Bora’yla samimi fotoğrafları basına yansıyan Semra Güzel’in yasama dokunulmazlığı, 1 Mart’ta TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla kaldırılmıştı.

Güzel hakkındaki karar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. Başsavcılık, dün Güzel hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan soruşturma başlattı. Güzel, önümüzdeki günlerde ifade vermesi için savcılığa çağrılacak. İfade işleminin tamamlanmasının ardından ise deliller tek tek incelenecek. Başsavcılığın bu suçtan dava açması durumunda Güzel, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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