HDP'li vekil Hüda Kaya'nın oğlu gözaltında: Kırmızı bültenle aranan teröristle fotoğrafı çıktı

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Cihad Saatçioğlu, PKK operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Mahkeme kararıyla soyadını “Cemre” olarak değiştiren Saatçioğlu’nun, terör arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Ayrıca, 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen çukur/barikat operasyonları sırasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kurulduğu değerlendirilen barikatlar önünde fotoğrafının olduğu anlaşıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran’da gönderilen e-postada, HDP’li Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Cihad Saatçioğlu’nun Kandil’e PKK’lı teröristlerin yanına gidip geldiği, orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdiği ihbarı yapıldı. İhbarda ayrıca Kandil’de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları da emniyet güçleriyle paylaşmak istendiği belirtildi.

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Dağdaki teröristlerle fotoğrafı çıktı

İhbar üzerine çalışma başlatan Emniyet, Muhammet Cihad Saatçioğlu’nun 10 Ağustos 2021’de soyadını mahkeme kararı ile “Cemre” olarak değiştirdiğini, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde ikamet kaydının olduğunu tespit etti. İhbar ekinde gönderilen fotoğraflar incelendiğinde de şahsın, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının olduğu anlaşıldı.

Çukur barikat ihanetinde yer almış

Şahısla ilgili açık kaynaklarda yapılan araştırmalarda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş başkaca fotoğraflarının olduğu, ayrıca 2015-2016 yıllarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerde gerçekleştirilen çukur/barikat operasyonları sırasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kurulduğu değerlendirilen barikatlar önünde fotoğrafının olduğu belirlendi.

Şahsın yurt dışı giriş çıkış kayıtları kontrol edildiğinde de Doğu ve Güneydoğu illerinde bulunan sınır kapılarından çok sayıda giriş-çıkış kaydının bulunduğu tespit edildi.

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Gözaltına alındı

Operasyon için düğmeye basan Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken, ikamet adresinde ve aracında arama yapıldı.

Diğer oğlu uyuşturucuyla yakalandı

Öte yandan Hüda Kaya’nın diğer oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu da Mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Saatçioğlu ifadesinde CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etmişti.

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