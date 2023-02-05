|
Gündem

Hedef dörtlü mekanizma

Ankara, Moskova üzerinden başlattığı Suriye ile normalleşme atağında üçlü mekanizmaya dördüncü ülke olarak İran’ı da eklemek istiyor. Moskova’nın da desteklediği bu fikre İran’daki rejim içi gruplar kadar Suriye ve Irak’taki İran yanlısı milislerin de karşı olduğu iddia edildi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Suriye ile 11 yıl aradan sonra bakan düzeyindeki ilk temas 28 Aralık'ta Moskova’da kurulmuştu.

Suriye ile 11 yıl aradan sonra bakan düzeyindeki ilk temas 28 Aralık'ta Moskova’da kurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerdiği “Türkiye-Suriye-Rusya arasındaki üçlü mekanizmaya İran’ı da dahil etme” çalışmaları Moskova’da da karşılık görüyor. Kremlin, Tahran’ı mekanizmaya dahil etmek için arka kapı diplomasisine ağırlık vermeye başladı. Rus kaynaklar, İran ile ikili görüşme trafiğini artıran Moskova’nın, Ankara’nın Şam ile başlattığı normalleşme sürecini önemsediği bilgisini verdi. Kaynaklar, “Rusya’da en tepede, Türkiye ve Suriye ile başlatılan üçlü mekanizmanın genişletilmesi için diyalog sürecine İran’ı da ekleme çalışmalarına ağırlık veriliyor” bilgisini paylaştı.

RUSYA DÖRTLÜ MEKANİZMADAN YANA

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, Kremlin, Tahran’ın bölgesel çıkarları için Suriye’nin kuzeyinde çatışmasızlık ortamının tesis edilmesi gerektiğini muhataplarına iletti. Ancak İran’da hem rejim içindeki bazı grupların hem de Suriye’nin kuzeyindeki İran yanlısı milis unsurların Türkiye’nin Suriye ile normalleşme süreci başlatmasından rahatsız olduğu iddia ediliyor. TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki Başika üssüne düzenlenen roketli saldırının ardında da İran destekli milis grupların olduğu belirtiliyor.

İRAN YANLISI MİLİSLER RAHATSIZ

  • İran’ın Irak ve Suriye’nin kuzeyinden Doğu Akdeniz’e ulaşan hat üzerinden hem ülkedeki ambargoyu hafifletmeye çalıştığı hem de kaçakçılığın bu hat üzerinden yapılmasına göz yumduğunu ifade eden yerel kaynaklar, İran’a yakın milis grupların daha önce de benzer bir saldırıyı Musul’da yaptığını iddia etti. Bölgede gerginliğin tırmanmasında, İran’ın Doğu Akdeniz’e açılan yolları kontrol altında tutma eğilimine dikkat çekiliyor.

Şam'la ilk temas 28 Aralık'ta kuruldu

Suriye ile 11 yıl aradan sonra bakan düzeyindeki ilk temas 28 Aralık'ta Moskova’da kurulmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan,

Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmede Suriye krizi, mülteci sorunu ve terör örgütlerine karşı ortak mücadele çabalarını ele almıştı.


#Türkiye
#Suriye
#Rusya
#İran
1 saat önce
default-profile-img
Hedef dörtlü mekanizma
Mehmetçik’in evi sırtında: Eksi 20’de 30 kilo yük
İslam düşmanlığı işlerine yarıyor
Eski defterler açıldı: Süheyl Ünver’in 20. yüzyılın ilk yarısında oluşturduğu 'Defter-i Meşahirler'i yayımlandı
Koala Mannu Çanakkale yolculuğunda
At Nağme Ankara’da
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.