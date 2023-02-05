Hedef dörtlü mekanizma

İran’ın Irak ve Suriye’nin kuzeyinden Doğu Akdeniz’e ulaşan hat üzerinden hem ülkedeki ambargoyu hafifletmeye çalıştığı hem de kaçakçılığın bu hat üzerinden yapılmasına göz yumduğunu ifade eden yerel kaynaklar, İran’a yakın milis grupların daha önce de benzer bir saldırıyı Musul’da yaptığını iddia etti. Bölgede gerginliğin tırmanmasında, İran’ın Doğu Akdeniz’e açılan yolları kontrol altında tutma eğilimine dikkat çekiliyor.