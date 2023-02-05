Hedef dörtlü mekanizma

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Suriye ile 11 yıl aradan sonra bakan düzeyindeki ilk temas 28 Aralık'ta Moskova’da kurulmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerdiği “Türkiye-Suriye-Rusya arasındaki üçlü mekanizmaya İran’ı da dahil etme” çalışmaları Moskova’da da karşılık görüyor. Kremlin, Tahran’ı mekanizmaya dahil etmek için arka kapı diplomasisine ağırlık vermeye başladı. Rus kaynaklar, İran ile ikili görüşme trafiğini artıran Moskova’nın, Ankara’nın Şam ile başlattığı normalleşme sürecini önemsediği bilgisini verdi. Kaynaklar, “Rusya’da en tepede, Türkiye ve Suriye ile başlatılan üçlü mekanizmanın genişletilmesi için diyalog sürecine İran’ı da ekleme çalışmalarına ağırlık veriliyor” bilgisini paylaştı.
Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, Kremlin, Tahran’ın bölgesel çıkarları için Suriye’nin kuzeyinde çatışmasızlık ortamının tesis edilmesi gerektiğini muhataplarına iletti. Ancak İran’da hem rejim içindeki bazı grupların hem de Suriye’nin kuzeyindeki İran yanlısı milis unsurların Türkiye’nin Suriye ile normalleşme süreci başlatmasından rahatsız olduğu iddia ediliyor. TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki Başika üssüne düzenlenen roketli saldırının ardında da İran destekli milis grupların olduğu belirtiliyor.
Suriye ile 11 yıl aradan sonra bakan düzeyindeki ilk temas 28 Aralık'ta Moskova’da kurulmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan,
Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmede Suriye krizi, mülteci sorunu ve terör örgütlerine karşı ortak mücadele çabalarını ele almıştı.