​Hedefler 12’den.

TSK'nın ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2022" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Kargu kamikaze drone, Cirit ve L-UMTAS füzelerinin olduğu silah sistemleri tarafından tam isabetle vurularak imha edildi. "Ateş Serbest-2022" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de katılımıyla yapıldı. Müşterek faaliyete 825 personel katıldı.F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile 39 silah ve silah sisteminin görev aldığı faaliyet, "Ateşin gücü" sloganıyla icra edildi.

CİRİT İLK KEZ ZIRHLIDA

Faaliyet kapsamında ilk defa zırhlı tanksavar aracı üzerinden Cirit füzesi atışı da gerçekleştirildi. Kargu kamikaze drone tarafından, belirlenen hedefe saldırı gerçekleştirildi.

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