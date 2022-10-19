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Hedefler 12’den

TSK'nın ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2022" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Kargu kamikaze drone, Cirit ve L-UMTAS füzelerinin olduğu silah sistemleri tarafından tam isabetle vurularak imha edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hedefler 12’den
​Hedefler 12’den.

TSK'nın ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2022" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Kargu kamikaze drone, Cirit ve L-UMTAS füzelerinin olduğu silah sistemleri tarafından tam isabetle vurularak imha edildi. "Ateş Serbest-2022" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de katılımıyla yapıldı. Müşterek faaliyete 825 personel katıldı.F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile 39 silah ve silah sisteminin görev aldığı faaliyet, "Ateşin gücü" sloganıyla icra edildi.

CİRİT İLK KEZ ZIRHLIDA

Faaliyet kapsamında ilk defa zırhlı tanksavar aracı üzerinden Cirit füzesi atışı da gerçekleştirildi. Kargu kamikaze drone tarafından, belirlenen hedefe saldırı gerçekleştirildi.

Türkiye'de bir ilk: TSK'ya teslim edildi
FOTOĞRAF 8
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Türkiye'nin ilk yerli ve milli simülatörü olan DUNKER, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Dünyadaki benzer tesislere göre daha gelişmiş özelliklerle donatılan DUNKER sayesinde NATO ve farklı ülkelere hizmet ihracı sağlama imkanı da olacak.
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Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin en zorlu şartlarda hayatta kalmasını sağlamaya yönelik eğitim olanaklarına, Türkiye için ilk olan Denize Düşen HelikopterdenMecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma (DUNKER) Simülatörü eklendi.
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesi olarak Meteksan Savunma tarafından geliştirilen simülatör, anahtar teslim bir tesis olarak teslim edildi ve eğitim faaliyetlerine başlandı.
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Alanında Türkiye'nin ilk yerli ve milli simülatörü olan DUNKER ile suya düşen helikopterden ve mecburi iniş yapan uçaktan kaçma ve kurtulma, kurtarma helikopteri benzetimi ile aramakurtarma, paraşütle suya inme, gemiyi terk ve gemiye alınma maksatlı eğitimler verilecek. Söz konusu eğitimler, askeri personel kadar, petrol tesisleri gibi denizde konuşlu alanlarda görev yapan sivil personel açısından da önemli ve uzmanlık gerektiren yetenekler arasında gösteriliyor.
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EN TEHLİKELİ ANA HAZIRLAYAN SİMÜLATÖRLER

Meteksan Savunma Platform Simülatörleri Direktörü Göksenin Tümer, AA muhabirine, şirket olarak elektromekanik simülatör sistemlerine yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bugüne kadar Deniz Kuvvetleri için yara savunma simülatörü, yangın eğitim simülatörü geliştirdiklerini anlatan Tümer, bunların yurt dışına satışında da önemli noktaya geldiklerini ifade etti.
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Yara savunma simülatörünün, benzerleri içerisinde en çok ülke referansına sahip, ihracatta şirkete önemli katkılar sağlayan bir ürün haline geldiğini belirten Tümer, yangın eğitim simülatörüne yönelik olarak da sivil alanda kullanım amaçlı çalışmaları olduğunu, Akkuyu Nükleer Santrali için bir proje yürüttüklerini ve ihracat çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
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Tümer, bu simülatörlerin gerçekçi ortamlarda personelin hayatta kalmasına veya platformları kurtarmaya yönelik olduğunu dile getirerek, söz konusu simülatörlere son olarak DUNKER'ın eklendiğini kaydetti.DUNKER'ın savunma sanayisi anlamında Türkiye için yeni bir proje olduğunu, tamamen yerli ve milli olanaklarla geliştirildiğini vurgulayan Tümer, dünyada ise askeri ve sivil kullanım örnekleri bulunduğunu söyledi. Projenin bu yılın başında teslim edildiğini ve aktif olarak kullanıldığını ifade eden Tümer, bu alanda da önemli bir yurt dışı satış potansiyeli bulunduğuna değindi.
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BENZERLERİNDEN DAHA GELİŞMİŞ VE YETENEKLİ

Göksenin Tümer, söz konusu eğitimlerin daha önce basit yöntemlerle ya da yurt dışından hizmet alınarak karşılandığını, bu tesisle önemli bir yetkinlik elde edildiğini söyledi.


Yurt dışındaki benzerleriyle karşılaştırıldığında sivil alandaki çözümlere göre DUNKER'ın çok daha fazla gerçekçi özelliğe ve senaryoya sahip olduğuna işaret eden Tümer, mevcut sivil çözümlerin daha çok denizlerdeki petrol arama faaliyetlerinin eğitim ihtiyaçlarına yönelik geliştirildiğini belirtti.

Tümer, \"Bizim gerçekleştirdiğimiz yapı ve özelliklerdeki askeri tesis sayısı daha kısıtlı. DUNKER'ın en yeni teknoloji, otomasyon ve kontrol sistemiyle benzerlerinde olmayan ilave yetenekleri var. Bu özellikleriyle teknolojik anlamda benzerlerinden ayrışıyor.\" dedi.

Tümer, talep halinde yaklaşık 2,5 yıllık sürede anahtar teslim çözümü yurt dışında oluşturabileceklerini sözlerine ekledi.
Türkiye'de bir ilk: TSK'ya teslim edildi
Türkiye'nin ilk yerli ve milli simülatörü olan DUNKER, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Dünyadaki benzer tesislere göre daha gelişmiş özelliklerle donatılan DUNKER sayesinde NATO ve farklı ülkelere hizmet ihracı sağlama imkanı da olacak.
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