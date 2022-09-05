Gündem Helikopter kazasında bir şehit
ANKARA

Helikopter kazasında bir şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta kaza kırıma uğrayan helikopterde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Helikopter kazasında bir şehit
Uzman Çavuş Ümit Kesti

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit olmuştur."

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Şehidin Güvercinlik Mahallesi’ndeki yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı.

Fatsa Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, “Şehidimizin ailesine acılı haberi yetkililerle birlikte verdik. En son Fatsa ilçemize kendisi gibi asker olan 1,5 ay önce kardeşinin düğününe gelmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

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