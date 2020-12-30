Gündem Hem Ergenekonda hem Yazıcıoğlu suikastında adı geçiyor Kadrolu gizli tanık
POLİTİKA

​Hem Ergenekon’da hem Yazıcıoğlu suikastında adı geçiyor: Kadrolu gizli tanık

Hem Ergenekon’da hem Yazıcıoğlu suikastında adı geçiyor: Kadrolu gizli tanık

FETÖ’nün kadrolu gizli tanığı Muhsin Yazıcıoğlu suikastında ortaya çıktı. Örgüt, helikopter kazasını Ergenekon’a bağlamak için hukuksuz ortam dinlemesiyle beyanlarını aldığı Abdulvahap Güllü’yü hem Erzincan’daki Ergenekon davasında hem de Yazıcıoğlu soruşturmasında gizli tanık yaptı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği şaibeli helikopter kazasındaki FETÖ bağlantıları deşifre olmaya devam ediyor. FETÖ’nün suikastı ihbar mektupları ve gizli tanık beyanlarıyla Ergenekon’a bağlamaya çalıştığı ortaya çıkarılmıştı. Kahramanmaraş Başsavcılığı’nca 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Erzincan’daki Ergenekon Davasında “Erzincan” kod adıyla gizli tanık yapılan Abdulvahap Güllü’nün Yazıcıoğlu soruşturmasında da gizli tanık olduğu görüldü.

TAPELEŞTİRİP DOSYA SOKTULAR

  • Şüpheli, Muhsin Yazıcıoğlu’nun Ergenekon soruşturmasında gizli tanıklık yapmasından dolayı MİT mensuplarınca öldürüldüğünü iddia etti. Konuşma FETÖ polisler tarafından tapeleştirildi, Erzincan Ergenekon dosyasına sokuldu. Suikastı Ergenekon’a bağlama amacı doğrultusunda tapelerin örgütün sitelerinde haberleştirilmesi sağlandı.

YAZICIOĞLU’NA DA GİZLİ TANIK YAPILDI

Örgüt daha Güllü’nün, Yazıcıoğlu soruşturmasında “gizli tanık” olarak ifadesinin alınmasını sağladı. Hazırlanan iddianamede, Güllü’nün yalan tanıklık yapıldığı ortaya koyuldu. Gizli tanık beyanında Yazıcıoğlu’nu Ergenekon’da gizli tanıklık yapmış olması nedeniyle MİT mensuplarınca suikast sonucu öldürüldüğünü, bu bilgileri kendisine görüştüğü MİT personelinin söylediğini ileri süren Güllü’nün, daha sonra “şüpheli” sıfatıyla alınan ifadesinde ise tanıklığına ilişkin hususların görüştüğü 2 MİT personelinin Yazıcıoğlu ile ilgili gazete haberlerine yaptığı yorumlardan ibaret olduğunu beyan ettiği aktarıldı.

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