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ANKARA

Hep aynı senaryo

TSK’dan 5 generalin istifa ettiği iddiaları yalanlandı. 2019’dan bu yana her YAŞ toplantısının ardından benzer iddialar ortaya atılıyor. En son istifa ettiği öne sürülen Tümg. Hakan Öztekin ve Tuğg. Orhan Akkurt’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek emekliliklerini istediği ortaya çıktı. Tuğg. Mustafa Enis Koç ise görevinin başında.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Hep aynı senaryo
Fotoğraf: Arşiv

TSK’da generaller üzerinden verilmek istenen toplu istifa algısı çöktü. Milli Savunma Bakanlığı “5 general istifa etti” iddiasını yalanladı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığı, sadece 2 generalin sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunduğu, taleplerin kabul edildiği bildirildi. Emeklilik hakkını kazanan TSK personelinin yılda iki kez ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emekliliklerini isteyebilecekleri vurgulanırken, emeklilik dilekçesi alınması işlemlerinin de 31 Ağustos 2021’de tamamlandığı kaydedildi. Emeklilik taleplerinin TSK’da sıkıntı varmış gibi gösterilerek olumsuz algı oluşturulduğu, bu iddiaların iyi niyetten uzak olduğu vurgulandı.

RAPOR SUNDULAR

  • Barış Kalkanı Harekatı Bölgesi Komutanlığı’ndan Tümg. Hakan Öztekin ve 8. Komando Tugay Komutanı Tuğg. Orhan Akkurt sağlık gerekçeleriyle emekliliklerini istedi. Her iki generalin de herhangi yasal zorunluluk olmamasına rağmen dilekçelerine sağlık raporlarını eklemeleri, istifa bir yana, söz konusu kararı zorunluluktan aldıklarını ortaya koyuyor. İstifa ettiği öne sürülen bir diğer isim olan Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğg. Mustafa Enis Koç’un ise görevinin başında olduğu ortaya çıktı. Halen Suriye’nin kuzeyinde görev yapan Tuğg. Koç’un, iddialara karşı tekzip gönderdiği öğrenildi.

HER YAŞ SONRASI AYNI İDDİA

Albaylar arasında da tepki istifaları olduğu iddia edilse de bunun da gerçeği yansıtmadığı, bu yıl emekliliğini isteyen albay rakamlarında herhangi standart sapma gözlenmediği bilgisine ulaşıldı. Suriye’nin kuzeyinde görev yapan generallerin, hükümetin Suriye politikasından rahatsız olduklarını ima eden istifa haberleri ilk değil. 2019’dan bu yana her YAŞ toplantısının ardından benzer iddialar gündeme getiriliyor. 2019 YAŞ’ı sonrası 5 generalin, geçen yıl ise 3 generalin istifa ettiği öne sürülmüştü.

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