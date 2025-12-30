Yeni Şafak
Hiçbir sabotaj hedefimizden döndüremez

04:00 30/12/2025, Salı
30/12/2025, Salı
Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saldırı için provokasyon vurgusu yaptı.

“Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte iç barış, güvenlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, Siyonist-Emperyalist alçaklığın maşa örgütü, insanlığın ortak düşmanı DEAŞ terör örgütünün yeni bir kanlı provokasyonu Yalova’da sahnelenmiştir” diyen Bahçeli şu açıklamayı yaptı: “Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, Terörsüz Türkiye kararlığımızdan geri döndüremeyecektir.”

HUSUMET CEPHESİ ÜZERİMİZE SALDI

“Özellikle kiralık katil olarak sahaya sürülen DEAŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır. Terörsüz Türkiye hedefinin ne kadar isabetli ve tarihi bir politik tasavvur olduğu daha iyi anlaşılmıştır. DEAŞ’ın uyuyan ya da uyanık, atıl ya da hareketli terörist hücrelerinin temizlenmesi hususunda tavizsiz mücadele sürdürülecek, bu aziz vatanda hiçbir teröriste, hiçbir hain ve düşman emeline müsaade edilmeyecektir. Milletimiz müsterih olsun, terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır.”



