Hilal Kart’la hayat daha kolay olacak

Bağcılar Belediyesi’nin marka projeleri arasında olan, İstanbul’un en önemli kitap fuarı 3. Bağcılar Kitap Fuarı (BKF) kitapseverlerin akınına uğradı. Fuara gelen ziyaretçilere teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılar’da günde ortalama 70 bin vatandaşımız fuarımızı ziyaret etti ve geçen yılki 550 bin ziyaretçi sayısını çok daha öteye taşıdık” dedi.