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Hilal Kart’la hayat daha kolay olacak

Hilal Kart’la hayat daha kolay olacak

04:0029/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
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Sungurlu Belediyesi, ‘Hilal Kart’ uygulamasının ilk adımı olan ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ikinci adımda ‘Passo Kart’ için başvuru sürecini başlattı.

Çorum Sungurlu’da "Hilal Kart" uygulamasının ilk adımı olan “ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı” için başvuru süreci tamamlandı. Sungurlu’da ikamet edip ilçe dışında üniversite okumaya hak kazanan ihtiyaç sahibi öğrenciler, eğitim yardımından faydalanabilmek adına, Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvurularını gerçekleştirdiler. Gerekli değerlendirmelerin ardından eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere “Hilal Kart” aracılığıyla nakdi yardım sağlanmaya başlanacağı belirtildi.


SIRA PASSO KART BAŞVURULARINDA

Halk otobüslerini hâlihazırda ücretsiz olarak kullanan 65 yaş üstü, belirli bir engellilik düzeyinin üzerinde olanlar ile şehit ve gazi yakınları, ihtiyaç sahibi öğrenciler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan destek alan dar gelirlilere ücretsiz ulaşım imkanı sunacak Passo Kart’tan faydalanmak isteyenlerin belgelerle birlikte belediye basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğüne başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Değerlendirmelerin ardından Passo Kart kullanmaya hak kazanan hemşehrilerimiz ücretsiz ulaşım imkanından faydalanacaklardır.


İSTENİLEN BELGELER:

Öğrenciler: Öğrenci belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf, 1 adet kimlik fotokopisi, anne ve babasının gelir durumunu gösteren belge ile başvuru yapabilecekler.

Şehit ve Gazi Yakınları: Birinci derece yakını olması gerekiyor.

İhtiyaç Sahibi Vatandaşlar: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan yardım alıyor ise; yardım aldığına dair belge,

kimlik fotokopisi ve

2 vesikalık adet fotoğraf. (Yardım almıyor ise; gelir durumunu gösteren belge yeterli olacak.)






#sungurlu
#türkiye
#hilal kart
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