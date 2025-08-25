Hindistan'dan küstah tehdit: 'Türkiye menzilimizde'

Hindistan basını, Türkiye, Çin ve Pakistan’ı hedef alan kışkırtıcı manşetlerle Agni-5 füzesinin 5 bin kilometrelik menzile ulaştığını iddia etti.
Hindistan, orta menzilli balistik füze
'i test ettiğini duyurdu.
Füzenin 5 bin kilometrelik menziliyle Asya'nın büyük bölümünü ve Avrupa'nın bazı noktalarını kapsayabileceği öne edildi.
Son aylarda ardı ardına yaptığı testlerle dikkat çeken Hindistan'da temmuz ayında taktik füze Pralay, geçtiğimiz ay ise Prithvi-2 ve Agni-1'in fırlatıldığı bildirildi.
'Türkiye' vurgusu dikkat çekti
Atış testlerini duyuran Hindistan medyasının Türkiye, Çin ve Pakistan'ı hedef göstererek provokasyonda bulunması dikkat çekti.
Servis edilen provokatif haberlerde
, "Türkiye'den Çin'e kadar her yeri kapsayan nükleer kapasiteli füze"
ile
"Çin, Pakistan ve Türkiye menzilimizde."
gibi ifadeler kullanıldı.
Mayıs ayında India.com sitesi de aynı füzenin tanıtımını yaptığı haberde,
"Türkiye'yi 6 dakikada yok edebilir."
ifadesiyle provokatif bir habere imza atmıştı.
Türkiye'nin ilk milli hipersonik füzesi
Öte yandan Türkiye de savunma sanayii alanında yeni füzeler üretmeye devam ediyor.
Son olarak Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen
uluslararası silah fuarında tanıtıldı.
Tayfun Blok-4, Türkiye'nin uzun menzilli balistik füzesi olan Tayfun füzesinin güncellenmiş bir versiyonu. Çok amaçlı bir harp başlığına sahip olan yeni füze 7 tondan daha ağır ve hava savunma sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askerî hangarlar ve kritik askerî tesisler de dâhil olmak üzere
"çoklu stratejik hedefleri"
imha etme kapasitesine sahip.
#Hindistan
#Türkiye
#Çin
#IDEF 2025