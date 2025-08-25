Hindistan'dan küstah tehdit: 'Türkiye menzilimizde'

Tayfun Blok-4, Türkiye'nin uzun menzilli balistik füzesi olan Tayfun füzesinin güncellenmiş bir versiyonu. Çok amaçlı bir harp başlığına sahip olan yeni füze 7 tondan daha ağır ve hava savunma sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askerî hangarlar ve kritik askerî tesisler de dâhil olmak üzere

"çoklu stratejik hedefleri"