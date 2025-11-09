Yeni Şafak
Hipnozla iyileşiyorlar

Hipnozla iyileşiyorlar

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
9/11/2025
G: 9/11/2025, الأحد
Davranış ve düşünceleri değiştirerek bedensel ve ruhsal iyileşmeyi destekleyen hipnoz, son yıllarda giderek daha fazla tercih edilen bir tedavi yöntemi haline geldi. Kronik ağrı, diyabet, hipertansiyon, uykusuzluk, depresyon, kaygı bozuklukları, kilo problemleri, sigara ve alkol bağımlılığı gibi pek çok alanda hipnoterapi uygulanıyor. Üsküdar Devlet Hastanesi GETAT Polikliniği’nden Dr. Figen Özer, özellikle strese bağlı hastalıklarda hipnozun etkili olduğunu belirterek, “Hastalarımızın öykülerini dikkatle dinliyor, varsa ek rahatsızlıklarını değerlendiriyoruz. Hipnoz, bütüncül yaklaşım gerektiriyor” dedi.


SERTİFİKALI HEKİMLERDEN DESTEK ALIN

Özer, hipnoterapi sonrası hastaların duygu, düşünce ve davranışlarında belirgin iyileşme görüldüğünü ifade ederek Türkiye’deki birçok devlet ve eğitim araştırma hastanesinde hipnoz uygulamalarının yapılabildiğini hatırlattı.Özer, “Bazı kişiler ‘Kontrolü kaybeder miyim, istemediğim şeyleri söyler miyim’ gibi kaygılar taşıyor. Ancak hipnozda kişi bilincini kaybetmez, bu endişelere gerek yok” şeklinde konuştu.


KİMİ AĞRISINDAN KİMİ KAYGISINDAN KURTULDU

23 yaşındaki Sinem Pek, 10 yaşından beri yaşadığı el ve ayak ağrılarından hipnoz tedavisiyle kurtulduğunu anlattı: “İlk başta inanmıyordum ama ikinci seansta ağrılarım azaldı. Beş seans sonunda tamamen geçti.” Üniversite sınavı öncesi yoğun stres yaşayan Mesut Süzer de hipnoterapiyle kaygılarını kontrol etmeyi öğrendiğini söylerek “Artık kaygılarımı yönetebiliyorum” ifadelerini kullandı.


