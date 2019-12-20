Gündem Hol Kampından kaçan DEAŞlı 5 kadın Hatayda teslim oldu
HATAY

Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ'lı 5 kadın Hatay'da teslim oldu

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ üyesi 5 kadın, Hatay'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan DEAŞ'lı 5 kadın, adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçlerine teslim olan DEAŞ'lı kadınlar.
Güvenlik güçlerine teslim olan DEAŞ'lı kadınlar.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ilinde yer alan Hol Kampı'ndan kaçan terör örgütü DEAŞ mensubu Türk vatandaşı 5 kadın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı tespit edilen S.S, F.S, S.S, N.Ü. ve S.Y. isimli DEAŞ'lılar, Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince sınır kapısında gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan DEAŞ'lı 5 kadın, adliyeye sevk edildi.

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İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütü dinsiz bir örgüttür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen İl Özel İdareleri 18. Eğitim Semineri'nde konuştu. Soylu, 'Terör örgütü dinsiz bir örgüttür. Tek bir amacı vardır, geleneğimizi, göreneğimizi insanlarımızdan yoksunlaştırmak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz' şeklinde konuştu.


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