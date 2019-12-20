Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ'lı 5 kadın Hatay'da teslim oldu

İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütü dinsiz bir örgüttür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen İl Özel İdareleri 18. Eğitim Semineri'nde konuştu. Soylu, 'Terör örgütü dinsiz bir örgüttür. Tek bir amacı vardır, geleneğimizi, göreneğimizi insanlarımızdan yoksunlaştırmak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz' şeklinde konuştu.