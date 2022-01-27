Gündem HSK 38 eski hakim ve savcıyı futbolda şike davası kapsamında da meslekten ihraç etti
ANKARA

HSK 38 eski hakim ve savcıyı 'futbolda şike davası' kapsamında da meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, daha önce meslekten çıkarılan eski 38 hakim ve savcıyı Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kumpaslarından "futbolda şike soruşturması ve davasında" yer almaları nedeniyle de ihraç etti.

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Haber Merkezi AA
HSK 38 eski hakim ve savcıyı futbolda şike davası kapsamında da meslekten ihraç etti
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Alınan bilgiye göre daire, "futbolda şike soruşturması ve davası"nda yer alan eski hakim ve savcıların ihraç edilmelerine ilişkin konuyu gündem toplantısında görüştü.

Daire, daha önce meslekten ihraç edilen eski savcılar Mehmet Berk, Fikret Seçen, Hüseyin Kaplan, Cihan Kansız, Zekeriya Öz, eski hakimler Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Ekinci, İbrahim Balık, Birol Bilen, Murat Üründü, Mehmet Karababa, Hadi Çağdır, Gökmen Demircan, Nurullah Çınar, Dursun Ali Gündoğdu, Davut Bedir, Ömer Diken, Hikmet Şen, Menekşe Uyar, Muzaffer İren, Seyfettin Mermerci, Metin Özçelik, Bülent Kınay, Nalan Can, Eşref Aksu, Mustafa Boz, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Fatih Mehmet Uslu, Aytekin Ozanlı, Savaş Çelik, Mesut Özcan, Osman Kaya, Yakup Hakan Günay, Vedat Dalda, Resul Çakır, Mehmet Uğurlu'nun futbolda şike kumpasında yer almaları nedeniyle de meslekten çıkarılmalarına hükmetti.

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