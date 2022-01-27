HSK 38 eski hakim ve savcıyı 'futbolda şike davası' kapsamında da meslekten ihraç etti Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, daha önce meslekten çıkarılan eski 38 hakim ve savcıyı Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kumpaslarından "futbolda şike soruşturması ve davasında" yer almaları nedeniyle de ihraç etti.

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