Gündem HSKden, Ayşe Tuğba Arslan cinayetiyle ilgili inceleme izni
ESKİŞEHİR

HSK'den, Ayşe Tuğba Arslan cinayetiyle ilgili inceleme izni

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Ayşe Tuğba Arslan'ın boşandığı eşi tarafından öldürülmesi olayının incelenmesi için gerekli iznin verildiğini bildirdi. Yılmaz, olayla ilgili tüm ayrıntıların, soruşturmayı yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldığını anımsattı.

Haber Merkezi AA
Ayşe Tuğba Arslan, boşandığı eşi tarafından satırla öldürülmüştü.
Ayşe Tuğba Arslan, boşandığı eşi tarafından satırla öldürülmüştü.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Ayşe Tuğba Arslan'ın boşandığı eşi tarafından öldürülmesi olayının incelenmesi için gerekli iznin verildiğini bildirdi.

Yılmaz, Twitter hesabından, Arslan'ın öldürülmesi olayına ilişkin açıklamada bulundu.

Olayla ilgili tüm ayrıntıların, soruşturmayı yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"HSK olarak söz konusu hususun incelenmesi için gerekli izin verilmiştir. İnceleme sonucunda ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gereğine tevessül olunacağı ve sonucun yine kamuoyu ile paylaşılacağı hususu saygı ile duyurulur. Yargının tarafsız, hızlı ve adil işlediği, güven verdiği, birlik ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir hukuk devleti ve ülke çocuklarımıza borcumuz."

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