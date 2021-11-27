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ANKARA

Hudut kartallarından göz açtırmıyor: Sınırda 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ve Yunanistan sınırında yakalanan 16 kişiden 8'inin DEAŞ, PKK ve FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Hudut kartallarından göz açtırmıyor: Sınırda 16 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan sekizinin DEAŞ, üçünün PKK/YPG ve birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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