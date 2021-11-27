Hudut kartallarından göz açtırmıyor: Sınırda 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan sekizinin DEAŞ, üçünün PKK/YPG ve birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan sekizinin DEAŞ, üçünün PKK/YPG ve birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB pic.twitter.com/BlVd5Uuc7o — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2021