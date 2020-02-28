Gündem Hulusi Akar yaralı Mehmetçikleri ziyaret etti
HATAY

Hulusi Akar yaralı Mehmetçikleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de Rusya destekli Esad güçleri tarafından gerçekleşen kahpe saldırı sonucu yaralanan askerlerimizi Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Akar, beraberinde geldiği komutanlarla İdlib'de yaralanan askerlerimizin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Haber Merkezi İHA
Hulusi Akar ve komutanlar yaralı askerlerimizin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Hulusi Akar ve komutanlar yaralı askerlerimizin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

İdlib’deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare etmek için Hatay’a gelen bakan Akar Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.

Akar hastanede ziyaret edip bilgi aldı

Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Hatay’daki Taktik Komuta Yeri’ne geldi. İdlib’deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare eden Bakan Akar, daha sonra Hatay Devlet Hastanesi'ne gelerek idlib’te yaralanan Askerleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Acımız çok büyük: Mehmetçiğin İdlib'de üsse çevirdiği iki bina Rusya’nın desteklediği rejim güçleri tarafından alçakça vuruldu
GÜNDEM
Acımız çok büyük: Mehmetçiğin İdlib'de üsse çevirdiği iki bina Rusya’nın desteklediği rejim güçleri tarafından alçakça vuruldu
Yüz yüze görüşecekler!

Yüz yüze görüşecekler!

İki liderin temaslarıyla ilgili yeni gelişme...
Türkiyeyi havadan koruyacağız

'Türkiye'yi havadan koruyacağız'

NATO toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalar.
Ses bombaları atılıyor

Ses bombaları atılıyor

​Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu.
'Bir değişiklik yok'

'Bir değişiklik yok'

​Dışişleri'nden sığınmacı ve göçmenlerle ilgili kritik açıklama.
Yalanladı: <br>Rusya biliyordu

Yalanladı:
Rusya biliyordu

Akar, alçak saldırının öncesi ve sonrasına dair çarpıcı bilgiler verdi.
Türkiye boğazları kapatmalı!

Türkiye boğazları kapatmalı!

Montrö'nün 21. maddesi bu hakkı Türkiye'ye veriyor.
İdlib'i<br>başlarına yıktık!

İdlib'i
başlarına yıktık!

200'ü hedef vuruldu, ​309 rejim askeri öldürüldü.
Başımız sağolsun

Başımız sağolsun

Tüm Türkiye tek yürek oldu.
Kahramanlarımız!

Kahramanlarımız!

33 şehidimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Gece boyunca <br>bombardıman!

Gece boyunca
bombardıman!

​Rejim unsurlarına yapılan misillemenin yeni görüntüleri.
Şimdi Avrupa düşünsün

Şimdi Avrupa düşünsün

Sınır kapıları açıldı, düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor.
Dördüncü madde!

Dördüncü madde!

Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor...
Rusya'dan ilk açıklama

Rusya'dan ilk açıklama

​İdlib'deki kalleş saldırıya karşı 'biz yapmadık' savunması.
Acımız çok büyük

Acımız çok büyük

​Mehmetçiğin üsse çevirdiği iki bina alçakça vuruldu.
Devletin emrindeyiz

Devletin emrindeyiz

​Alçak saldırı sonrası iş dünyasından destek mesajı.
'Katil Rusya!'

'Katil Rusya!'

Hain saldırı sonrasında Rus konsolosluğu önünde protesto
Hayati<br>tehlikeleri yok

Hayati
tehlikeleri yok

​Hatay Valisi Doğan'dan son dakika açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.