Hurda topluyordu: Çöplükten hazine çıktı

15:2629/04/2026, Çarşamba
Mehmet Özdemir, çöplükten hurda topladığı sırada birçok tarihi olduğunu değerlendirdiği materyal gördü.
Sivas’ta bir vatandaş çöplükten hurda toplarken 128 parçadan oluşan tarihi eserlerle ile karşılaştı. Vatandaşın, bulduğu tarihi eserler Sivas Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Özdemir, çöplükten hurda topladığı sırada birçok tarihi olduğunu değerlendirdiği materyal gördü. Özdemir, çöplük içindeki hurdanın içinden topladığı onlarca tarihi eseri alarak durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda tarihi eserlerin 102 sikke, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası, 1 madeni paradan oluştuğu belirlendi.

128 parçadan oluşan tarihi eserler Sivas Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

