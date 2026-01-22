Ele geçirilenler arasında; 4 bin 518 adet Osmanlı imparatorluğu, Yunan, Roma, Bizans, İlk Türk Beyliklerinden olan (Artuqids) Artuklu Beyliği, Milattan Önce 700-546 tarihlerinde yaşamış olan Lidyalılara, Frigya Uygarlığı'na, Misyalılara, Trakya Krallığı'na ve birçok eski medeniyetlere ait olan sikke grubu, 149 adet Yunan-Roma-Bizans ve Osmanlı İmparatorluk dönemlerinde tartım işlerinde kullanılan dirhem/ağırlık, 113 adet Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli dönemlerine ait Berat/Ferman, Tasdikname ve Şehadetnameler, Neolitik-Kalkolitik ve Erken Tunç Çağına (MÖ 3000'li yıllara dayanan) ait farklı şekil ve ebatlarda; 8 adet ok ucu, 39 adet kandil, pipo, lüle taşı, hayvan figürleri ve heykelcik başlarından oluşan pişmiş topraktan (terrakotta) yapılmış objeler, 8 adet el yazması Enam-i şerif/Dua kitabı, 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluk Dönemine tarihlendiği değerlendirilen, kalkan ve miğfer grubu, 19. Yüzyıl Milli Mücadele Döneminde subaylara takdim edilen İstiklal Madalyası ve berati ile birlikte subay kılıcı, matara, dürbün ve fişek grubu, 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluk Döneminde kullanıldığı değerlendirilen kale tüfekleri olmak üzere toplamda 5 bin 29 adet sikke, eser, obje yer aldı.