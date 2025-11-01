Yeni Şafak
Husumetli ailelerin kavgasında silahlar çekildi: Yedi yaralı

21:091/11/2025, Cumartesi
DHA
Hatay'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında sokakta çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonucu ikisi ağır yedi kişi yaralandı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.



#Hatay
#Erzin
#Kavga
#Silah
