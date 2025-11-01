Husumetli ailelerin kavgasında silahlar çekildi: Yedi yaralı

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.