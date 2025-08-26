Husumetlisine ateş açtı: Yoldan geçen genç kadını vurdu

Olay, Burdur’un Bucak ilçesinde saat 14.35 sıralarında Karaayvatlar Mahallesi’nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Ali A. (34) ile Mustafa K. (43) otoparkta karşılaştı. Çıkan kavgada Ali A., yanındaki tabancayla Mustafa K.’ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu Mustafa K., sağ ve sol bacak kasık bölgesinden yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen Zülal U. (22) isimli kadın da seken kurşunlardan birinin kasık bölgesine isabet etmesi ile yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.