İBB Başkanı İmamoğlu'ndan değişim mesaj: CHP'nin yol haritası nasıl olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, seçim muhasebesi de başladı. İkinci turun kaybedilmesinin nedenleri ve bundan sonra atılacak adımlar parti yönetimi tarafından masaya yatırıldı. Seçim sonucuna ilişkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İmamoğlu, "Değişmeyen tek şey değişimdir." dedi. İmamoğlu, "Sevgili çocuklar sakın ama sakın üzülmeyin sevgili gençler sakın ama sakın umutsuzluğa asla kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler başınız dik yürümeye devam edin. Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir." dedi.