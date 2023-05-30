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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan değişim mesaj: CHP'nin yol haritası nasıl olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhurbaşkanı seçiminin kaybedilmesinin ardından, seçim muhasebesi yapılmaya başlandı. Yenilginin nedenleri ve bundan sonra atılacak adımlar değerlendiriliyor. Seçim sonucuna ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da dikkat çeken açıklamalar var.

09:31 . 30/05/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu kaybeden, Millet İttifakı adayı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Kılıçdaroğlu seçimin ardından "Yürüyüşümüz sürüyor, burdayız" diyerek, görevine devam edeceği mesajı vermişti.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP'nin olağan kurultayının, 2024'e ertelenmesi gündemde. 2022'nin Temmuz ayında yapılması gereken 38. Olağan Kurultay, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle, 1 yıl ertelenmişti. Kurultayın, önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerin sonrasına ertelenebileceği belirtiliyor.

'Değişmeyen tek şey değişimdir'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, seçim muhasebesi de başladı. İkinci turun kaybedilmesinin nedenleri ve bundan sonra atılacak adımlar parti yönetimi tarafından masaya yatırıldı. Seçim sonucuna ilişkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İmamoğlu, "Değişmeyen tek şey değişimdir." dedi. İmamoğlu, "Sevgili çocuklar sakın ama sakın üzülmeyin sevgili gençler sakın ama sakın umutsuzluğa asla kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler başınız dik yürümeye devam edin. Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir." dedi.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
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