İBB güya İstanbul’da 100 bin konutu dönüştürecekti: Bitmiş evlere bile taşıyamadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2015’te Bayrampaşa Sağmalcılar Cezaevi’nin yerinde kentsel dönüşüm projesi başlattı. 80 bin metrekarelik cezaevi arsasını rezerv alan olarak kullanmaya karar veren Büyükşehir Belediye yönetimi, Bayrampaşa’daki kentsel dönüşümü hızlandıracak önemli bir adım attı ve İsmetpaşa Mahallesi’nin bir bölümünü cezaevi arsasına taşımayı kararlaştırdı.

ÖNCEKİ YÖNETİM YÜZDE 70’İNİ TAMAMLADI

İBB iştiraki KİPTAŞ, cezaevi arsasına kısa sürede 2 bin 277 konut ve 198 iş yeri inşa etti ve İsmetpaşa Mahallesi’nin rezerv alan bitişiğindeki sokaklarında dönüşüme start verildi. Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede tamamladığı konutları anlaştığı hak sahiplerine teslim etmeye başladı. Mart 2019 seçimleri öncesine denk gelen bu çalışmayla Büyükşehir Belediyesi, rezerv alana taşımayı planladığı vatandaşların yüzde 70’i ile anlaşma sağladı.

İMAMOĞLU GELDİ DÖNÜŞÜM DURDU

Geri kalanları ikna etme çalışmaları sürerken, Mart 2019 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi yönetimi el değiştirdi. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Başkanlık koltuğuna oturmasının üzerinden 4 yıldan fazla bir zaman geçti. İstanbul’da 100 bin konut dönüştürme sözü veren İmamoğlu ve ekibi, geri kalan vatandaşlardan ancak yüzde 10 ile anlaşma imzalayabildi. Büyükşehir Belediyesi yönetiminin işi kulak ardı etmesi nedeniyle hem rezerv alanındaki 2 bin 277 daireden yaklaşık 500’ü boş kaldı hem de boşaltılarak dönüştürülmesi planlanan 491 binanın dönüşümü yapılamadı.

KORKU DOLU SOKAKLAR

9 sokak etrafında şekillenen binaların tamamına yakını boşalmış durumda. Sokakta yaşayanların yüzde 80’i rezerv alanındaki yeni dairelere taşınınca, boş kalan binalar arasında yaşam zorlaştığı için, belediye ile anlaşamayanlar da bölgeyi terk edip başka yere gitmek zorunda kaldı. Dönüştürülmesi planlanan binalarda kalan aile sayısı 35 civarında. Bu sayı; su, doğal gaz ve elektrik gibi gereksinimlere ilişkin faturalardan anlaşılsa da; fiili olarak burada yaşayan insan sayısı daha az. Boşalan binaların bulunduğu sokaklardaki iş yerleri de müşterileri kalmayınca başka yere taşındı. Yani Şafak muhabirlerinin, iki saatlik boyunca bölgede dolaştığı halde, karşılaşıp konuştuğu aile sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olduğu görüldü.

491 BİNADAN 4’ÜNÜ YIKTI

Kentsel Dönüşüm için kullanılmak üzere rezerv alan ve bu alana yapılmış binlerce daireyi hazır teslim alan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aradan geçen 4 yılda 491 binadan sadece 4’ünü yıkabildi. Geri kalan binalar boş ve harabeye dönmüş durumda. Hayalet semtteki yüzlerce boş bina ve binlerce ev; hırsız, dilenci ve madde bağımlılarının mekanı haline gelmiş. Bu duruma tepki gösteren mahalleli, tamamına yakını boşalan binaların bir an önce yıkılmasını ve bölgede hayatın normale dönmesini istiyor. Dönüşüm alanı dışında kalan sokaklarda yaşayan esnaf ve sakinler; her türlü kirli işin döndüğü alanın temizlenmesini bekliyor.

Abdülhadi Kasa, Gökmen Pehlivan

SAVAŞ FİLMİNİ ANDIRIYOR

Konuştuğumuz mahalle sakinlerinden Abdülhadi Kasa, “Çok kötü durumdayız. Bu süreçte 400-500 aile, İBB ile anlaşamadı. Yıkılması gereken evleri yıllardır yıkmıyorlar. Bari anlaştıkları daireleri yıksınlar. Resmen bizi unuttular. Akşamları buraya evsizler, uyuşturucu bağımlıları geliyor. Bir sürü kötü olay yaşadık. Bazı evlerin camları sökülmüş, huzurumuz kalmadı. Hırsızlık olayları da oluyor. Mahalle, adeta savaş filmlerine döndü” dedi.

USULSÜZLÜK VAR BURADA

Büyükşehir Belediyesi tarafından mağdur edildiğini söyleyen Gökmen Pehlivan ise, “Burada büyük bir mücadele veriyoruz. Yapılan konutlar, bizim evlerimizin dengi değil. Puan yolsuzluklarına şahit olduk. İBB sözünü tutmadı, hakkımız olan verilmedi. İki tane göstermelik bina yıktılar, devamı ise gelmedi. Burada yaşam bitti. Boş binaların içinde biz bize kaldık. Bu belirsizlik nereye kadar gidecek bilmiyoruz” diye konuştu.

İBB’nin yetkisi yokmuş!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdür Yardımcısı Ayşe Canan Günay, söz konusu binaların yıkımının belediye yetkisinde olmadığını savundu. Günay, “Buradaki binalar şahıs mülkiyeti olduğu için dokunamıyoruz. Şu ana kadar 4 bina yıktık. Ancak muvafakat verilirse yıkımı gerçekleştirebiliriz. Şu anda Tapu Müdürlüğü’ndeki kararı bekliyoruz” dedi.







