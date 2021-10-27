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İSTANBUL

İBB Sözcüsü Ongun'un imalı paylaşımına T3 Vakfı'ndan tokat gibi cevap: 'Yaptık' değil 'Yapılmış olanı aldık'

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin çocuk teknoloji atölyeleri projesinin tanıtım videosunu paylaşarak, "Bazı vakıflara gerek olmadan yaptık. Daha da büyüyecek atölye ve etkinliklerimiz için İBB tüm yeni fikir ve iş birliklerine açık" ifadelerini kullanarak T3 Vakfı'nı hedef gösterdi. Ongun'un paylaşımına T3 Vakfı'ndan yanıt gecikmedi. T3 Vakfı, "'Bazı vakıf' değil 'Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'... "Yaptık" değil "Daha önce yapılmış olanı aldık." Biz işimize bakıyoruz. Siz de 'laf sokma' ve 'reklam yapma' çabasında değil, 'iş yapma' yarışında olunuz" diyerek tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Sözcüsü Ongunun imalı paylaşımına T3 Vakfından tokat gibi cevap: Yaptık değil Yapılmış olanı aldık
İBB Sözcüsü Murat Ongun - Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İBB Teknoloji Atölyeleri"nin tanıtım videosunu paylaşarak TR Teknoloji Takımı'na (T3 Vakfı) göndermede bulundu.

Ongun, gönderisine "Bazı vakıflara gerek olmadan yaptık. Daha da büyüyecek atölye ve etkinliklerimiz için İBB tüm yeni fikir ve iş birliklerine açık" notunu düşerek T3 Vakfı'na imada bulundu.

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"'YAPTIK' DEĞİL 'DAHA ÖNCE YAPILMIŞ OLANI ALDIK"

Ongun'un hedef gösterdiği T3 Vakfı'ndan ise yanıt gecikmedi. Vakıftan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı vakıf” değil “Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı”

“Yaptık” değil “Daha önce yapılmış olanı aldık”

Biz işimize bakıyoruz. Siz de “laf sokma” ve “reklam yapma” çabasında değil, “iş yapma” yarışında olunuz.

"GENÇLER İÇİN KULLANILMASINDAN MEMNUN OLURUZ"

T3 Vakfı olarak, 3 yıla yakın bir süre boyunca geliştirdiğimiz tüm müfredat ve eğitim içerikleriyle, DENEYAP atölyelerine bağışlamış olduğumuz malzemelerin -her şeye rağmen- gençler için kullanılmasından ancak memnun oluruz.

"DAHA ÖNCE YAPTIĞIMIZ İŞE ÖRNEK"

“Bazı vakıflarla” (!) birlikte yapılan işlerden bir örnek

(Bitmek tükenmek bilmeyen iftiralara karşı hakikati kamuoyuyla paylaşmaktan imtina ettiğiniz için, yaptığımız protokolü tek taraflı feshetmemiz öncesinde…)"


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