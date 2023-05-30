İBB yönetiminin İSKİ arazilerini satma teklifi Meclis'te Cumhur İttifakı tarafından reddedildi

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yüzde 52,16 oy oranı ile yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan'ın galibiyetinin ardından İBB Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı iddialı konuşmalar gündeme geldi. İmamoğlu, gazetecilere verdiği bir demeçte "Göreceksiniz on milyonlarca fark yiyecekler. O kadar söyleyeyim size." açıklamasında bulunmuştu.