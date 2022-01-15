İBB'de İETT'den sonra itfaiye ekipleri de sınıfta kaldı: Yangına müdahale edilemeyince bina küle döndü İstanbul'un Fatih ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul İtfaiyesi'ndeki yeni dönem tecrübesizliğini de gözler önüne serdi. İtfaiye aracının hortumları yetersiz kalınca bir türlü tazyikli su atılamazken, itfaiye eri de elindeki hortumu defalarca düşürdü. Müdahalede yetersiz kalınması sonucu alevler tüm binayı sardı. Ünlü dizilerin de çekildiği bina küle dönerken, yangın takviye ekiplerin gelmesiyle söndürülebildi.

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