İstanbul'daki ulaşım rezaletine Can Ataklı bile isyan etti: İllallah dedirtiyor

Yerel seçimler öncesinde “İstanbul ulaşımını rahatlatacağım” vaadinde bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bugüne yaşananlar ile sözlerinin boş olduğunu açıkça gözler önüne serdi. İstanbul’dan her gün bir İETT arızası veya metrobüs kazası haberi geliyor. Metro yürüyen merdivenleri ise içler acısı halde.
- İstanbul ulaşımındaki felakete CHP medyasından Can Ataklı da sessiz kalamadı. Ataklı, “Neredeyse geçtiğim her metro istasyonunda en az bir yürüyen merdiven veya yürüyen yol çalışmıyor” dedi.
"Tasarruf mu yapıyorlar?"
Ulaşımdaki çileyi köşesine taşıyan ataklı şu ifadelere yer verdi: Metrodaki yürüyen merdiven ve yollar, illallah dedirtiyor. İstanbul’daki metroların yürüyen merdiven ve yollarında son zamanlarda çok sık arızalarla karşılaşıyorum. Eski dönemde de zaman zaman bunları görüyordum ama şimdi sayı pek arttı. Neredeyse geçtiğim her metro istasyonunda en az bir yürüyen merdiven veya yürüyen yol çalışmıyor. Hatta öyle ki “Bunları tasarruf amacıyla mı yapıyorlar yoksa?” diye bile geçirdim içimden. Örneğin metro ile metrobüsün kesiştiği en büyük istasyon olan Gayrettepe-Zincirlikuyu arasındaki bazı yollar ve yürüyen merdivenler neredeyse 5 gündür çalışmıyor.
Yönetime çağrıda bulundu
Nisbetiye durağında çalışmıyor. Taksim ve Şişhane istasyonunda da çalışmayan yerler var. Bu arada en büyük sıkıntı, yukarı doğru hareket eden merdivenlerin çalışmaması. Metro inişleri çok dik biliyorsunuz ve merdiven çalışmıyorsa, yukarı çıkmak çok zor. Oysa bu yürüyen merdivenler çift taraflı çalışır. Yani isterseniz aşağı isterseniz yukarı hareket eder. Ama nedense yukarı çıkışlar arızalandığında iniş merdivenini terse çevirmeyi akıl edemiyorlar. Önceki belediye döneminde bunu yine yazmıştım. Sonra aramışlardı ve “Haklısınız bundan böyle bunu yaparız” demişlerdi, ancak yapmamışlardı. Bugünkü metro yönetimine de aynı çağrıyı yapıyorum.