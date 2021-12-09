Gündem İstanbuldaki ulaşım rezaletine Can Ataklı bile isyan etti İllallah dedirtiyor
İSTANBUL

İstanbul'daki ulaşım rezaletine Can Ataklı bile isyan etti: İllallah dedirtiyor

İstanbul ulaşımında yaşanan sorunlar vatandaşları canından bezdirecek hale geldi. İETT otobüslerinden metroya, metrobüsten tramvaya kadar her gün başka bir araç bozulurken, son dönemlerde metrolardaki yürüyen bant ve merdivenlerin günlerce arızalı olması ve çalışmaması aşırı yoğunluğa sebep oluyor. Vatandaşı isyan ettiren bu rezalet gazeteci Can ataklı da köşesine taşıdı. İBB'nin merdivenleri bilerek arızalı gibi göstererek tasarruf yapmaya çalıştıklarını iddia ederek, "Neredeyse geçtiğim her metro istasyonunda en az bir yürüyen merdiven veya yürüyen yol çalışmıyor. Metrodaki yürüyen merdiven ve yollar, illallah dedirtiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Ataklıdan metro isyanı: İstanbulda ulaşım rezaleti
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Yerel seçimler öncesinde “İstanbul ulaşımını rahatlatacağım” vaadinde bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bugüne yaşananlar ile sözlerinin boş olduğunu açıkça gözler önüne serdi. İstanbul’dan her gün bir İETT arızası veya metrobüs kazası haberi geliyor. Metro yürüyen merdivenleri ise içler acısı halde.

  • İstanbul ulaşımındaki felakete CHP medyasından Can Ataklı da sessiz kalamadı. Ataklı, “Neredeyse geçtiğim her metro istasyonunda en az bir yürüyen merdiven veya yürüyen yol çalışmıyor” dedi.

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"Tasarruf mu yapıyorlar?"

Ulaşımdaki çileyi köşesine taşıyan ataklı şu ifadelere yer verdi: Metrodaki yürüyen merdiven ve yollar, illallah dedirtiyor. İstanbul’daki metroların yürüyen merdiven ve yollarında son zamanlarda çok sık arızalarla karşılaşıyorum. Eski dönemde de zaman zaman bunları görüyordum ama şimdi sayı pek arttı. Neredeyse geçtiğim her metro istasyonunda en az bir yürüyen merdiven veya yürüyen yol çalışmıyor. Hatta öyle ki “Bunları tasarruf amacıyla mı yapıyorlar yoksa?” diye bile geçirdim içimden. Örneğin metro ile metrobüsün kesiştiği en büyük istasyon olan Gayrettepe-Zincirlikuyu arasındaki bazı yollar ve yürüyen merdivenler neredeyse 5 gündür çalışmıyor.

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Yönetime çağrıda bulundu

Nisbetiye durağında çalışmıyor. Taksim ve Şişhane istasyonunda da çalışmayan yerler var. Bu arada en büyük sıkıntı, yukarı doğru hareket eden merdivenlerin çalışmaması. Metro inişleri çok dik biliyorsunuz ve merdiven çalışmıyorsa, yukarı çıkmak çok zor. Oysa bu yürüyen merdivenler çift taraflı çalışır. Yani isterseniz aşağı isterseniz yukarı hareket eder. Ama nedense yukarı çıkışlar arızalandığında iniş merdivenini terse çevirmeyi akıl edemiyorlar. Önceki belediye döneminde bunu yine yazmıştım. Sonra aramışlardı ve “Haklısınız bundan böyle bunu yaparız” demişlerdi, ancak yapmamışlardı. Bugünkü metro yönetimine de aynı çağrıyı yapıyorum.

Taksim metrosunda yürümeyen merdiven çilesi
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İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim'de, metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen zaman zaman çalışmıyor.
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Özellikle yaşlı, çocuklu ve fiziki engeli bulunan vatandaşlar ise merdiven çıkarken zorlanarak mağduriyet yaşıyor.
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Yürüyen merdivenlerin çalışmadığını fark edip asansöre yönelen vatandaşlar ise onun da çalışmadığını görerek hayal kırıklığına uğruyor.
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Yürüyen merdivenleri kullanmadığı için bastonu ile güçlükle basamaklardan inen Hafız Ali Mermer “Kadir Topbaş öldüğünde İstanbul ölmüştür. İstanbul CHP'ye geçtiği için bugün bu durumdadır. CHP'nin hiçbir zaman kimseye faydası olmamıştır. Bilhassa Kılıçdaroğlu boşuna konuşuyor. Oy istiyor ama Kılıçdaoğlu'na oy moy yok” dedi.
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Taksim metrosunda yürümeyen merdiven çilesi
İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim'de, metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen zaman zaman çalışmıyor. Yürüyen merdivenden yürüyerek çıkmak zorunda kalan yaşlı bir vatandaş “Çıkarken zorlandım, yoruldum. Neden çalışmıyor?” diyerek mağduriyetini dile getirdi.


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