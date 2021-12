İstanbul'daki ulaşım rezaletine Can Ataklı bile isyan etti: İllallah dedirtiyor İstanbul ulaşımında yaşanan sorunlar vatandaşları canından bezdirecek hale geldi. İETT otobüslerinden metroya, metrobüsten tramvaya kadar her gün başka bir araç bozulurken, son dönemlerde metrolardaki yürüyen bant ve merdivenlerin günlerce arızalı olması ve çalışmaması aşırı yoğunluğa sebep oluyor. Vatandaşı isyan ettiren bu rezalet gazeteci Can ataklı da köşesine taşıdı. İBB'nin merdivenleri bilerek arızalı gibi göstererek tasarruf yapmaya çalıştıklarını iddia ederek, "Neredeyse geçtiğim her metro istasyonunda en az bir yürüyen merdiven veya yürüyen yol çalışmıyor. Metrodaki yürüyen merdiven ve yollar, illallah dedirtiyor" ifadelerini kullandı.

