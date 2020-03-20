Gündem İBBden geçen hafta kovulan 8 sağlıkçı Koronavirüsle mücadelede devletimize ücretsiz hizmet etmeye hazırız
İSTANBUL

İBB'den geçen hafta kovulan 8 sağlıkçı: Koronavirüsle mücadelede devletimize ücretsiz hizmet etmeye hazırız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçi çıkarmaya devam ediyor. Son olarak İBB'ye bağlı Darülaceze'de görev alan çoğu yüksek lisans mezunu 8 sağlık çalışanı, önce sinek ilaçlama gibi görevlere verilerek mobinge uğradı. Ardından da işten çıkarıldı. İşsiz kalan sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığınca uygun görülen herhangi bir noktada ücret beklemeksizin görev alabileceklerini belirtti.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan binlerce işçinin hak arayışı sürerken, bir haber de belediyeye bağlı Darülaceze'den geldi. Hasta ve engellilerre hizmet verilen kurumda görev alan 8 sağlık çalışanı işten çıkarıldı.

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Sağlıkçıların 6'sı yüksek lisans mezunu

yenisafak.com'un ilgili sağlık görevlilerinden edindiği bilgiye göre, süreç mobing ile başladı. 6'sı yüksek lisans mezunu olan 8 sağlıkçı, yılbaşının hemen ardından İBB iştiraki İSPER tarafından farklı görevlere sürülmek istendi.

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Sinek ilaçlama sürgünüyle tehdit edildik

Sinek ilaçlama, park-bahçe temizliği gibi görevler verilerek istifa etmeleri hedeflendi. Son olarak 8 sağlık çalışanı, kendilerine gönderilen bir ihbar mektubu ile iş akitlerinin fesh edildiğini öğrendi. Sağlıkçılar, 2 yılı aşkın süredir Darülaceze'nin yaşlı ve engelli sakinlerine hizmet veriyordu.

İş akdinin fesh edildiğini bildiren mektupta sağlıkçılara ithafen 'uygun bir görev bulunamamıştı' ifadelerine yer verildi.

Koronavürsle mücadelede ücret beklentisi olmaksızın görev alırız

Koronavirüs vakalarına her gün yenilerinin eklendiği kriz günlerinde işsiz kalan sağlıkçılar, hiçbir ücret beklentisi olamadan Sağlık Bakanlığınca uygun görülen herhangi bir hastanede görev almaya hazır olduklarını belirtti.

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  • Arkadaşları adına yenisafak.com'a konuşan L.K, "Kış ortasında işsiz kaldık. Zaten baskılar artık dayanılmaz olmuştu. Elbet bir şekilde iş bulup ailemizi geçindireceğiz. Ancak şuan ülkemiz çok kritik bir dönemden geçiyor. Koronavirüsle mücadelede sağlıkçı arkadaşlarımıza çok büyük yük ve sorumluluk düşüyor. Devletimize açık çağrıda bulunarak hiçbir ücret beklentisi olmaksızın istenilen yerde koronavirüs çalışmalarında görev alabileceğimizi belirtiyorum" ifadelerini kullandı.
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