İBB'nin asırlık çınarları kesmesine tepkiler dinmiyor: Böyle giderse çınar kalmaz

Çırağan Caddesi’ndeki asırlık çınarların kesilmesine tepkiler dinmiyor. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, tarihi ağaçların kesilmesinde teknik, idari ve bilimsel açıdan kusurların bulunduğunu kaydetti.

Cahit Altunay

Orman Bölge Müdürlüğü’nün kesilen ağaçlarla ilgili idari para cezası uyguladığını belirten Altunay, “Konu uzmanlarınca araştırılıp incelenmeden böyle bir karar verilmiştir. Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu’nun doğal üyesi olan tek bir orman mühendisi dahi bu karar alınırken toplantıda bulunmamış. Buradaki hataların birisi de kesmek için ne Anıtlar Kurulu’ndan, ne de İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü’nden herhangi bir talep ya da izin istenmemiştir” diye konuştu.

2 YILDA 112 AĞAÇ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti’deyken de ağaçlarda hastalık teşhis edildiğini belirten Altunay, alınan önlemlerle bunun kısmen giderildiğini anlattı: “Daha evvel de kesimler yapıldı. Ama senede 3-4 ağaç kesilerek yayılma önlenmişti. O ağaçlar korunabilirdi. Ne oldu da bütün bunlar pas geçilip yangından mal kaçırırcasına bir gecede 100 yıllık çınarları katlediyorsunuz? Son 2 yılda kesilen ağaç sayısı 112. Böyle giderse tarihi çınarları bir daha göremeyeceğiz. Acaba sessizce yaptıkları bu eylemin kamu yararına bir açıklaması olmayacak mı? Doğayı korumak bizim için zarurettir. Mesele 16 milyonu yönetmek değil, mesele ağaçtır. Bu konunun takipçisi olacağız.”

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GÜNDEM Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını kesen İBB'ye ceza kesildi: Kesim izni bile alınmamış