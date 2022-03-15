Gündem Çırağan Caddesindeki 112 çınar ağacını kesen İBBye ceza kesildi Kesim izni bile alınmamış
İSTANBUL

Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını kesen İBB'ye ceza kesildi: Kesim izni bile alınmamış

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, kansere yakalandığı gerekçesiyle kesilen Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacıyla ilgili, İBB'ye idari para cezası verildiğini söyledi. Altunay “Orman Bölge Müdürlüğü’nden izin alınmadığı için kesilen ağaçlarla ilgili idari para cezası uygulandı" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Çırağan Caddesindeki 112 çınar ağacını kesen İBBye ceza kesildi: Kesim izni bile alınmamış
​AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Çırağan Caddesi üzerindeki 112 çınar ağacının kesilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Altunay, ağaçları kurtarmak için gerekli çalışmaların yapılmadığını, kesilirken de izin alınmadığını belirtti.

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Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İBB’ye ağaçları kestikleri için cezai işlem uygulandığını söyleyen Altunay, “Daha evvel Adalar’daki atları kurtarmak için gittiler, kurtarıp geldiler. Sonra dünyanın en önde gelen hayvan bakım merkezleri dönemimizde yapıldı, İstanbul can dostlarımıza yuva olacak dediler, o güzel mekanları onlara mezar ettiler. İşte yakın zamanda da şahit olduğumuz, asırlık çınar ağaçları da önleyici tedbirleri alınmadan kesilerek o güzelim tarihi dokuyu helak ettiler" dedi.

"TEDAVİ EDİLEBİLİRDİ"

Ağaçlardaki hastalığın ilk kez teşhis edilmediğini de hatırlatan Altunay, şöyle konuştu:

"Bir gecede 39 tane ağacın kesilmesinin ne anlam ifade ediyor. Daha yıllar evvelinde bu hastalık tespit edildiğinde bununla mücadele edildi. Daha evvel de kesimler yapıldı ama, senede 4-5 adet ağaç kesilerek ve tedavi yöntemi kullanılarak yayılma önlendi. O ağaçlar kurtarılmıştı. Ne yazık ki şimdi baktığımızda üç tane kusuru net olarak gördük. Teknik açıdan da idari açıdan da hata var.

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En önemlisi bilimsel açıdan büyük yanlışlar var. Teknik açıdan diyorum çünkü, konunun uzmanlarınca yeterince araştırılmadan, incelenmeden böyle bir karar verilmiştir. İdari açıdan da bu Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu‘nun doğal üyesi olan tek bir orman mühendisi var, karar alınırken maalesef bu toplantıda bulunmamış. İdari hatalardan biri de ne Anıtlar Kurulu’ndan ne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden herhangi bir yazı, talep, izin istenmemiştir.

En önemlisi de kesmek için izin alınması gereken Orman Bölge Müdürlüğü’nden de maalesef bu izin de alınmamıştır. Bunun gereği olarak da Orman Bölge Müdürlüğü kesilen ağaçlarla ilgili idari para cezası da uygulamıştır. Üçüncüsü bilimsel olarak da bir yaklaşım olmamıştır. Bu hastalığın tespitinde daha evvel Marmara Üniversitesi hocalarımızdan Zeki Severoğlu’nun güzel tespitleri vardı. Bu hastalığı tespit edip, bir dizi önlem de almıştı. Onun önlemleri doğrultusunda bu tedaviler uygulanmış, bu hastalık kısmen engellenmiş ve ötelenmiş hatta yayılması da önlenebilmiştir."

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"SIRADA HANGİ ÇINARLAR VAR"

Altunay, çınar ağaçlarının tedavi sürecinin pas geçildiğini, bundan sonra diğerleri için de endişeli olduklarını belirtti. Cahit Altunay "Ne oldu da bütün bu süreçleri pas geçerek, yangından mal kaçırırcasına bir gecede o 100-150 yıllık çınar ağaçlarını katlediyorsunuz? Orası öyle bir mekan ki tarihi yapıların, kültürel varlıkların iç içe olduğu o tarihi çınarlarla adeta bize bir görsel şölen sunduğu bir caddedir. Ben merak ediyorum. Acaba bundan sonra sırada hangi çınarlar var? Bu tedbirler alınmadıkça, yaptıkları hatalar ve yanlışlar yüzünden diğer çınarlara da bu hastalık sirayet etti mi. Birkaç sene sonra acaba Çırağan Caddesi bu çınarlara da mezar mı olacak.

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Türkiye’nin özellikle en önemli ağaçlarından Doğu Çınar’ı suyla barışık yaşayan bir ağaç türüdür. Acaba yazın yeterli sulama yapılamadı mı. Kışın yaptıkları tuzlamalarda mı zarar gördüler. Asfaltlama çalışmalarında yeterince koruyamadılar mı. Hastalığı rağmen budama yapılarak, hatta kesim aletleri dezenfekte edilmeden yapıldığı için mi hastalığın yayılmasına sebep oldular. Böylesine anlamlı bir günde, iki önemli çınar ağacının yetiştiği güzel ilçemizde, bu silueti bozmaya, peyzajı bozmaya ve tarihi dokuya zarar vermeye kimsenin hakkı yoktur" diye konuştu.

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AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, Beşiktaş'ta İBB tarafından kesilen çınar ağaçlarının olduğu bölgeyi inceleyerek sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Ağaçların reklam panosu asmak için kesilip kesilmediği hususunun üzerinde duran Yıldırım, 'Tepkiler üzerine ağacın kökleri ızgarayla gizlenmeye çalışılmış, köklerinin üzerine beton dökülmüş. İnsan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde üzerindeki ağaçların kesilmesinin özel nedeni reklam panoları mı? Bu insanların reklamdan başka yaptığı bir şey yok. Sürecin takipçisi olacağız' ifadelerini kullandı.


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