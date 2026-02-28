İçişleri Bakanı Çiftçi, Azerbaycan ve Iraklı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Bakan Çiftçi görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov ve Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, bakanlıklar arası işbirliği alanlarını güçlendirmek adına görüş alışverişinde bulunuldu.
#Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov
#Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari
#İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
#telefon görüşmesi gerçekleştirdi