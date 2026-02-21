Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
İçişleri Bakanı Çiftçi mezun olduğu üniversitenin öğrencileriyle iftarda buluştu

İçişleri Bakanı Çiftçi mezun olduğu üniversitenin öğrencileriyle iftarda buluştu

20:4321/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İçişleri Bakanı Çiftçi, Siyasallılar Vakfının iftar programına katıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi, Siyasallılar Vakfının iftar programına katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Siyasallılar Vakfınca düzenlenen iftar programına konuk olarak mezunlar ve öğrencilerle bir araya geldi. Kendisinin de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olduğunu belirten Çiftçi, "Mülkiye, devlet aklının, kamu ahlakının ve hizmet şuurunun adıdır. Siyasallılar Vakfı ise bu ruhu diri tutan güçlü bir dayanışma çatısıdır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Siyasallılar Vakfınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, vakfın programına iftarda konuk olarak, mezunlar ve öğrencilerle bir araya geldiklerini belirtti.


Kendisinin de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olduğunu hatırlatan Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mülkiye, devlet aklının, kamu ahlakının ve hizmet şuurunun adıdır. Siyasallılar Vakfı ise bu ruhu diri tutan güçlü bir dayanışma çatısıdır. Rabbim, Ramazan-ı Şerif'imizi ülkemiz ve milletimiz için hayra, huzura ve kardeşliğe vesile kılsın. Birliğimiz, dirliğimiz ve muhabbetimiz daim olsun."



#İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
#Siyasallılar Vakfı
#İftar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DÜZENLEME: 12. yargı paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi içeriği ne, hangi maddeler var? İnfaz düzenlemesi