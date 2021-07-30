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ANTALYA

İçişleri Bakanı Soylu Konya'daki katliama ilişkin konuştu: Olay bir husumetin devamı

İçişleri Bakanı Soylu Konya'daki katliama ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayın bir husumetin devamı olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgisi yok, istismar edilmeye çalışılıyor. Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmeler provokasyon." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Soylu Konyadaki katliama ilişkin konuştu: Olay bir husumetin devamı
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, "Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz. Tüm ekiplerimiz bu konuda seferber olmuş durumdadır. İnanıyorum çok kısa süreç içinde yakalanacak, adalete teslim edilecek cezasını alacaktır." dedi.

Bu olayın da istismar edilmeye, siyasallaştırılmaya çalışıldığını vurgulayan Soylu, "Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu bu meseleye çekmek altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikelidir ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır." diye konuştu.

Bu memleketin kardeşliğiyle kimsenin uğraşmamasını isteyen Soylu, bu milleti birbirine düşürebilmek için bir çabayı içeriden ve dışarıdan birilerinin sürekli körüklediğini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Soylu: Konya'daki katliam istismar edilmeye çalışılıyor
OYNAT 03:24
İçişleri Bakanı Soylu: Konya'daki katliam istismar edilmeye çalışılıyor
İçişleri Bakanı Soylu Konya'daki katliama ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayın bir husumetin devamı olduğunu kaydeden Bakan Soylu, 'Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgisi yok, istismar edilmeye çalışılıyor. Olayın failleri kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecektir.' ifadelerini kullandı.

"İnsanlıktan çıkmış bir davranış şekli"

Soylu, ne mesele olursa olsun, ne şekilde olursa olsun, bu konularda istismarı sağlamaya çalışan insanların kötü niyetlerinin ortada olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mesele 2010'da iki ailenin karşılıklı birbirleriyle, yine 2010'da bugünkü eylemi gerçekleştirenin yine bir silah çekme hadisesi söz konusu. Bu yıl 2021 ve yine devam ediyor. 11 yıldır maalesef devam eden bir şey. Ama ne kadar bir cinnet hali, ne kadar sapkın bir anlayış ve ne kadar insanlık dışı bir davranış ki 11 yıldır bu husumet hala devam ediyor. Orada kadınlar var, kadınlara silah çekilmiş ve insanlar var, insanlara silah çekilmiş, anlaşılan insanlıktan çıkmış bir davranış şekli."

Bundan 4-5 ay önce de yine böyle bir tartışma söz konusu olduğunu, bunların hem güvenlik güçlerine hem de adalete intikal ettiğini aktaran Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Şunu ifade etmek istiyorum, bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır. Buna etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir. İnşallah en yakın zamanda katilin adalete teslim olduğu haberini verebilme fırsatı olur düşüncesindeyim."

Soylu, ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diledi.

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