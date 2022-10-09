İçişleri Bakanı Soylu'dan Pervin Buldan'a Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den ayrılmasının yıl dönümünü kutlamak isteyen terör yandaşları Hakkari Yüksekova'da yürüyüş gerçekleştirdi. Provokatif yürüyüşe polis müdahale ederken yaşanan arbedede HDP'li vekil Habip Eksik yaralandı. HDP'lilerin başını çektiği yürüyüşte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BULDAN'DAN KÜSTAH SÖZLER

Yürüyüşün ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan için gerçekleştirilen yürüyüşü "Demokratik siyaset" olarak nitelendirdi.

"AYMAZLIK, UTANMAZLIK, AHLAKSIZLIK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pervin Buldan'a tepki göstererek "Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık… Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?" dedi.

"BU KADAR BASİT"

HDP'nin terörü kullandığını ve araçsallaştırdığını dile getiren Bakan Soylu, "Türkiye'de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık…



Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?



Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza

ASLA İZİN VERİLMEYECEKTİR.



Bu kadar basit https://t.co/4Tn6BngtaL REKLAM October 9, 2022