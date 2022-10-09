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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'dan Pervin Buldan'a Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde HDP'liler tarafından teröristbaşı Öcalan için destek yürüyüşü düzenlendi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, provokatif yürüyüşü 'demokratik siyaset' olarak nitelendirirken yürüyüş sırasında çıkan arbedede ayağı kırılan HDP'li vekil Habip Eksik üzerinden tehditler savurdu. Buldan'a sosyal medya hesabından tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Soyludan Pervin Buldana Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den ayrılmasının yıl dönümünü kutlamak isteyen terör yandaşları Hakkari Yüksekova'da yürüyüş gerçekleştirdi. Provokatif yürüyüşe polis müdahale ederken yaşanan arbedede HDP'li vekil Habip Eksik yaralandı. HDP'lilerin başını çektiği yürüyüşte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BULDAN'DAN KÜSTAH SÖZLER

Yürüyüşün ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan için gerçekleştirilen yürüyüşü "Demokratik siyaset" olarak nitelendirdi.

"AYMAZLIK, UTANMAZLIK, AHLAKSIZLIK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pervin Buldan'a tepki göstererek "Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık… Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?" dedi.

"BU KADAR BASİT"

  • HDP'nin terörü kullandığını ve araçsallaştırdığını dile getiren Bakan Soylu, "Türkiye'de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı
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Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, İmam Taşçıer’in de olduğu grup, yürüyüş yapmak istedi.
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Polis ekipleri tarafından Bağlar Emek Caddesi’nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grubun önü kesildi.
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Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti.
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Yaşanan arbede sonucu 59 kişi gözaltına alındı.
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Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi 59 gözaltı
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Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümünde aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu grup izinsiz yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti, 59 kişi gözaltına alındı.


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