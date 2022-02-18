​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu kez Şam’dan göç akını var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’nin başkenti Şam’da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Türkiye’ye göç dalgası başladığını söyledi.

Medya ile buluşan Süleyman Soylu, göçe karşı çalışmaları anlattı. Suriye’den mülteci akınında “karakter değişikliği” yaşandığına dikkat çeken Soylu, şöyle konuştu:

“Şam, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Suriye’den son zamanda gelmeye çalışanların önemli bir bölümü Şam ve çevresinden geliyor. İran sınırından Afganistan’ın zorladığının yarısı kadar bir göç Şam’dan geliyor.”

GERİ GÖNDERECEĞİZ

“Bu yıl engellediğimiz sayı, Suriye sınırındaki sayının yüzde 25’i Şam bölgesinden geliyor. Şam civarından ekonomik nedenlerle Türkiye’ye gelenleri direkt kampa alacağız. Onlara geçici koruma statüsü vermeyeceğiz. Gerekli mülakatları yaptıktan sonra da bu çerçevede gelenleri tespit edeceğiz ve tamamını güvenli alanlardan kendi ülkelerine göndereceğiz.”

8 MİLYON GÖÇ TEHDİDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye sınırında harekete geçmeye hazır 8 milyonun üzerinde bir göç kütlesi olduğunu belirterek, son 5 yılda 2 milyon 500 bin kişinin engellendiğini ifade etti. Soylu, “Ülkelerine geri gönderdiğimiz kaçak göçmen sayısı ise 306 bin 138” dedi.

193 BİN VATANDAŞLIK

Süleyman Soylu, 31 Aralık 2021’e kadar 84 bin 152’si çocuk 193 bin 293 Suriyelinin Türk vatandaşı olduğunu, Türkiye’de 700 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğduğunu belirtti. Soylu, 3 milyon 700 bin civarında geçici koruma statüsünde Suriyeli bulunduğunu aktardı.

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Lavrion’dan Kandil’e

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’nın kontrolündeki Yunanistan’daki Lavrion Kampı’yla ilgili de konuştu. Yunanistan’ın yaklaşık 7-8 aydır kampı tekrar PKK terör örgütü lehine harekete geçirdiğini söyleyen Soylu, “Yunanistan’dan Irak’a oradan da terör kampına gitmeye çalışıyorlar. Lavrion Kampı’nı devreye sokmasalardı terör örgütüne bu yıl katılım daha az olacaktı” bilgisini verdi.