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İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan silah kaçakçılarına yönelik kapsamlı operasyon açıklaması: 76 ilde 'Mercek' operasyonları gerçekleştirdik

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "Mercek" operasyonlarında; bin 212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği ile geçirildi. Bin 858 şüpheli şahıs göz altına alındı" dedi.

09:58 - 28/10/2023 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde 76 ilde ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik "Mercek" operasyonlarında 1858 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.


Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mercek operasyonlarında 1212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek ile 225 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiğini belirtti.


Operasyonlarda 1858 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.


Jandarma ve polisi tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.


Bazı illerde ele geçirilen silahlar ile gözaltı sayıları


Yerlikaya'nın paylaşımına göre il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıkları tarafından 76 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında İstanbul'da 285 tabanca, 9 uzun namlulu tüfek, Adana'da 139 tabanca, 5 uzun namlulu tüfek, İzmir'de 82 tabanca, Diyarbakır'da 58 tabanca, 7 uzun namlulu tüfek, Bursa'da 49 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek, Mersin'de 48 tabanca ele geçirildi.


Operasyonlarda İstanbul'da 358, Adana'da 272, İzmir'de 91, Diyarbakır'da 71, Bursa'da 74, Mersin'de 70 şüpheli yakalandı.


#Ali Yerlikaya
#İstanbul
#Kaçakçılık
36 dakika önce
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