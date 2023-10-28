İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan silah kaçakçılarına yönelik kapsamlı operasyon açıklaması: 76 ilde 'Mercek' operasyonları gerçekleştirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dört ilde yapılan eş zamanlı operasyonla Zaza Doğan suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında "Liderliğini Doğan Aykut’un yaptığı “ZAZA DOĞAN” organize suç örgütüne yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ilimizde eş zamanlı operasyonda düzenlendi. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.