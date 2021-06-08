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DİYARBAKIR

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır’da 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 168 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı.

Haber Merkezi AA
​İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır’da 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son dakika haberi
Son dakika

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın silahlı unsurlarının etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra örgütün en büyük gelir kaynaklarından uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek amacıyla narko-terör operasyonlarının sürdürüldüğü belirtildi.

Mini İHA'lar tespit etti

  • Açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, 1-7 Haziran'da Lice İlçesi Dibek ve Yolçatı Mahallelerinde, önceden mini İHA'lar (Drone) ile tespiti yapılan 141 noktada narko-terör operasyonları düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonda, 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi, 32 kilogram toz esrar, iki adet su motoru, 13 bin metre sulama hortumu, bir akü, bir küçük tüp, bir adet 4'lü pil bloğu ile 25 kilogram gübre ve çeşitli yaşam malzemelerinin ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyon sonucunda, 45 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı, ele geçirilen 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisinin imha edilmesi sonucunda 168 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildiği aktarıldı.

Bakanlık, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği narko-terör operasyonlarının görüntülerini de paylaştı.

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