İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Eren-Abluka-2 (Şehit Uzm.J.Çvş. Mehmet BAYAR 2022-20) Operasyonu kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimlerince, Kavaklı köyü kırsalında 2 terörist tespit edilmiş, 28 Nisan 2022 tarihinde JÖH ve Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

DHA

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belli oldu. Biri Turuncu Kategoride etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Hakkari bölgesinde sorumlusu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan Reber kod adlı Semih Sayılğan olduğu tespit edildi.

Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, yine halkımızın desteğiyle güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ediyor.

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