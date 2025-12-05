Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı'ndan 33 ilde DEAŞ'a darbe: 233 şüpheli yakalandı

08:285/12/2025, الجمعة
G: 5/12/2025, الجمعة
51 kişi tutuklandı ve 24’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 233 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 33 ilde son 2 haftada DEAŞ’a yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.


Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağlayan 233 şüpheli yakalandı. 51’i tutuklandı ve 24’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.




