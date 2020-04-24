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Gündem İçişleri Bakanlığından "Atatürkün resmi yok" iddialara yalanlama
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığından "Atatürk'ün resmi yok" iddialara yalanlama

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 23 Nisan töreninde İçişleri Bakanlığı'na Atatürk'ün resminin asılmadığı iddiasını yalanladı.

Haber Merkezi DHA
Veli Ağbaba
Veli Ağbaba

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın iddiaları ardından açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Milletvekili Sayın Veli Ağbaba'nın sosyal medya hesabından; 'Yer, İçişleri Bakanlığı. 100'üncü kuruluş yıldönümünde TBMM'nin tam karşısında, nispet yapar gibi Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok" ifadeleri tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır. 23 Nisan'ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan sorumsuz bir iftiradır ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür."

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