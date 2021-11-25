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POLİTİKA

İçişleri duyurdu: Yeşil ve turuncu kategorideki teröristlerden iki kişi etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-7 operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 1'i turuncu, 1'i yeşil kategoride aranan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
İçişleri duyurdu: Yeşil ve turuncu kategorideki teröristlerden iki kişi etkisiz hale getirildi
Foto: Arşiv.

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-7 operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ’yeşil’, diğerinin ise ’turuncu’ kategoride arandığının belirlendiğini açıkladı.

Eren Kış-7 operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristlerden biri yeşil, diğeri turuncu kategoride.
Eren Kış-7 operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristlerden biri yeşil, diğeri turuncu kategoride.
  • Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birliklerince Eren Kış-7 operasyonları kapsamında Bitlis’in Merkez ilçesi kırsalında kış üslenmesi amacıyla barındığı bilgisi alınan PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Kasım tarihinde Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli olarak gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis kırsalında örgütün kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten Suriye uyruklu Baharin Afrin kod adlı Leyla Şeyho olduğunu ve terörden arananlar listesinde 2 milyon TL’ye kadar ödülle ”yeşil” kategoride arandığını açıkladı.

Eren Kış-7 operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristlerden biri yeşil, diğeri turuncu kategoride.
Eren Kış-7 operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristlerden biri yeşil, diğeri turuncu kategoride.

Diğer teröristin Bitlis kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Soreş Kars Roni kod adlı Erhan Mingsar isimli terörist olduğu ve terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle ’turuncu’ kategoride arandığı belirtildi. Teröristin 1 Haziran’da Bitlis’in Tatvan ilçesi Çavuşlar köyü bölgesinde Jandarma Teğmen Baki Koçak ve Güvenlik Korucusu Yücel Aki’nin şehit edilmesi, Jandarma Uzman Çavuş Akın Temel, Jandarma Uzman Çavuş Serdar Durak, Jandarma Uzman Çavuş Önder Turan ve Güvenlik Korucusu Ekrem Saz’ın yaralanması olaylarının faillerinden birisi olduğu da tespit edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle şehitlerin kanının yerde kalmadığı vurgulandı.

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