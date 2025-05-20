İçişleri'nden 'İstanbul'da ilçeleri kaymakam yerine valiler yönetecek' iddialarına yalanlama

Bazı haber siteleri ve sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sokulan haberlerde, "İstanbul’un Beşiktaş, Kadıköy, Esenyurt, Kartal, Fatih, Şişli, Ümraniye, Küçükçekmece, Bakırköy, Başakşehir, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Sarıyer, Beyoğlu, Beykoz ve Üsküdar gibi yüksek nüfuslu ve stratejik ilçelerine vali unvanıyla görev yapacak yöneticilerin atanması için hazırlık yapıldığı" iddiaları yer aldı.

"Söz konusu iddialar hayal ürünüdür"

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan, 'başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı' iddialarını yalanladı.

"Söz konusu iddialar hayal ürünüdür." denilen açıklamada, "Bakanlığımızın bu konuda “sessiz ya da sesli” herhangi bir çalışması yoktur." ifadeleri yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, “İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda sessiz sedasız” çalıştığı iddiaları yer almaktadır.

Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda “sessiz ya da sesli” herhangi bir çalışması yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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