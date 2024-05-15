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İçişlerinden kirli kumpaslara karşı net mesaj: FETÖ taktikleriyle Cumhurbaşkanımıza karşı kurulmaya çalışılan tuzakları yerle bir edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli “oyun kurmaya” çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz. Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Seren Som
10:02 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:21 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli “oyun kurmaya” çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve
suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz ve açtırmayacağız.

'Kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle...'

Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.

'Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa...'

Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz.


Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız."




Kumpasçı polis müdürleri soruşturması genişletiliyor: Evlerinde arama yapıldı! Dijital materyallere el konuldu

Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik, gizli tanık yapıldıktan sonra elektronik kelepçe takılıyken önce bir restoranda tabancayla vurulmuş, sonra da yurt dışına kaçmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür yardımcısı ile Sertçelik’in yaptığı telefon görüşmelerinde ise görevdeki ve önceki dönem görev almış bakanlara, AK Partili isimlere ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşma kayıtları ortaya çıkmıştı. Soruşturmayı yürüten 3 polis şefinin açığa alınmasının ardından haklarında Anayasal Düzene karşı suçlar çerçevesinde adli soruşturma başladı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 kamu görevlisinin evlerinde arama yapıldı ve dijital materyallere el konuldu.



#İçişleri Bakanlığı
#FETÖ
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ali Yerlikaya
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