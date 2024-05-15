İçişlerinden kirli kumpaslara karşı net mesaj: FETÖ taktikleriyle Cumhurbaşkanımıza karşı kurulmaya çalışılan tuzakları yerle bir edeceğiz

"Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli “oyun kurmaya” çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz.