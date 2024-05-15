İçişlerinden kirli kumpaslara karşı net mesaj: FETÖ taktikleriyle Cumhurbaşkanımıza karşı kurulmaya çalışılan tuzakları yerle bir edeceğiz

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
'Kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle...'
Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.
'Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa...'
Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz.
Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız."