ICYF'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya gençliği adına ödül takdim edildi

"20 yılı aşkın bir süredir hayata geçirdiğiniz vizyonla milletimiz, ümmet ve dünya geleceğe daha umutla bakıyor. Dünyanın hangi coğrafyasına gitsek bir eserinize rastlamadan yolculuk sona ermiyor. Dünyada nerede, kimle konuşsak, sohbet sizi hayırla anmadan tamamlanmıyor. Milletimizin, ümmetin ve dünyanın üzerinde ittifak ettiği birleştirici liderliğiniz biz gençlere örnek oluyor. Eminiz ki yine sizin liderliğinizde Müslüman coğrafyamız ve dünyamız içinde bulunduğu krizden en hızlı şekilde çıkacaktır. Sizden aldığımız ilham ve örnekle gençlik, ümmetin ve insanlığın daha iyi bir geleceğe kavuşması için, azimle çalışmaya devam edecek. Güçlü duruşunuz ve sağlam iradenizin verdiği güvenle gençliğimiz mücadelesinde daha kararlı. Ümmet Gençliği olarak, bu büyük mücadelenizde, daima yanınızda olacağımıza, tüm gayretimizle bu ümmet için çalışacağımıza ve Müslüman gençler olarak zulme karşı daima dimdik duracağımıza söz veriyoruz. Tüm bu gayretler neticesinde, Filistin’in hürriyetine kavuşması yakındır. Müslüman coğrafyalarındaki göz yaşının bitmesi yakındır, mazlumların feraha ermesi yakındır, yeryüzüne adaletin tekrar gelmesi yakındır. İnanıyoruz ki adalet, bizlerin, gençlerin eliyle tesis edilecektir."