İETT otobüsü alev alev: Yoldan geçen vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürdü

İETT otobüslerinde son dönemde yaşan arıza ve yangınlar, İBB’ye yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

Otobüslerin bakım onarımı konusunda yeterli dikkatin gösterilmediği iddiaları gündemdeki yerine korurken, bir İETT otobüsü yangını da Başakşehir’de yaşandı.



Başakşehir Şamlar Köyü mevkii İstiklal Caddesi’nde 36 AY sefer numaralı İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Otobüsün durağa yanaştığı sırada çıkan yangında yolcular büyük panik yaşadı.

Otobüsten indirilen yolcular ve çevredeki sürücüler yangına yangın tüpleri ile müdahale etti.

Yangın büyümeden söndürüldü.

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OYNAT 00:54 Scooter sürücüsü kapısını açan araca çarpınca İETT otobüsünün altında ezildi Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak, ezildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İlknur Akkaya yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kapıyı açan araç sürücüsü R.Ö'nün, ilk ifadesinde 'Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı' dediği öğrenildi. BiP'te paylaş

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