İETT otobüsü durağa daldı: Facianın eşiğinden dönüldü şoför olay yerinden kaçtı

Çarpmanın etkisiyle durak yerle bir oldu. İETT otobüsünün çarptığı durakta kırılan cam ve metal parçaları etrafa dağılırken, çevredeki vatandaşların iddiasına göre kazaya sebebiyet veren şoför ise olay yerinden kaçtı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.