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İETT otobüsü durağa daldı: Facianın eşiğinden dönüldü şoför olay yerinden kaçtı

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan bir halk otobüsü yol kenarındaki durağa çarptı. Gece geç saatler olması nedeniyle durakta yolcu olmaması sayesinde facianin eşiğinden dönüldü. Kazaya sebep olan İETT şoförü, olay yerinden otobüsle birlikte kaçtı.

07:09 . 28/08/2023 Pazartesi
IHA
Kontrolden çıkan halk otobüsü yol kenarındaki durağa çarptı

Kontrolden çıkan halk otobüsü yol kenarındaki durağa çarptı

Kaza Beyoğlu ilçesi Hasköy mevkiinde bulunan bir otobüs durağında, saat 01.00 sıralarında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre yolcu güzergahında seyreden 34 HO 2503 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan durağa daldı.


Gece geç saatler olması nedeniyle durakta yolcu olmaması sayesinde facianin eşiğinden dönüldü.

Çarpmanın etkisiyle durak yerle bir oldu. İETT otobüsünün çarptığı durakta kırılan cam ve metal parçaları etrafa dağılırken, çevredeki vatandaşların iddiasına göre kazaya sebebiyet veren şoför ise olay yerinden kaçtı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.




#Beyoğlu
#İETT
#Otobüs kaza
1 saat önce
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