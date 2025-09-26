Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Iğdır
Iğdır'da İran plakalı TIR’ın stepnesinde 5 kilo eroin ele geçirildi

Iğdır'da İran plakalı TIR’ın stepnesinde 5 kilo eroin ele geçirildi

20:0026/09/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
X-Ray'dan geçen çekici stepnesinde eroin tespit edildi
X-Ray'dan geçen çekici stepnesinde eroin tespit edildi

Dilucu Gümrük sahasından giriş yapan İran plakalı TIR'ın çekicisinde, X-Ray'dan geçerken stepnede yoğunluk fark edildi. Narkotik köpekler inceleme yapılan stepnede 5 ayrı paket halinde alüminyum folyoya sarılı 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi. TIR'ın sahibi çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Iğdır’da İran plakalı bir TIR’ın çekicisindeki stepnede 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi.

Dilucu Gümrük sahasından giriş yapan İran plakalı TIR’ın çekicisi X-Ray’dan geçerken çekicideki stepnede yoğunluk tespit edildi. Narkotik köpeğinin de tepki vermesi üzerine polisler tarafından sökülen stepnede 5 ayrı paket halinde alüminyum folyoya sarılı 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför ile TIR’ın sahibi işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.




#ığdır
#Uyuşturucu
#narkotik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞERONA KADRO SON AÇIKLAMALAR 26 EYLÜL: Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek, açıklama geldi mi?