Iğdır’da taşlı sopalı kavga: Bir kişi ağır yaralandı

Iğdır’da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Iğdır’da Şht. Vahap Akar Caddesi üzerinde, iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirlerine sopa, değnek, kaldırım taşı, plastik borularla saldırdığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Mücahit K. (44) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anları cep telefonu ile kayıt altına alındı.