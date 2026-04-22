Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Iğdır
Iğdır’da taşlı sopalı kavga: Bir kişi ağır yaralandı

00:1522/04/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Kavga anları cep telefonu ile kayıt altına alındı.
Iğdır’da alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, sopa ve çeşitli cisimlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan olayda 44 yaşındaki Mücahit K. ağır yaralanırken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen yaralının durumu ciddiyetini korurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Iğdır’da Şht. Vahap Akar Caddesi üzerinde, iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirlerine sopa, değnek, kaldırım taşı, plastik borularla saldırdığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Mücahit K. (44) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anları cep telefonu ile kayıt altına alındı.



#Iğdır
#Kavga
#Polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İş kuracaklara büyük fırsat: KOSGEB 2 milyon TL destek başvurusu şartları neler 2026? KOSGEB yeni işletme desteği 0-3 yaş şirketler başvurabilir mi? İşte detaylar