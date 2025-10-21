Iğdır Belediyesi, şehir içi ulaşım ücretlerine yeni bir zam kararı aldı. Dün alınan karar, bugün şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanan şoförlere tebliğ edildi. Karara göre, daha önce 12 TL olan öğrenci ücreti 15 TL’ye, 20 TL olan sivil ücret ise 25 TL’ye yükseltildi. Yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte şehir içi hatlarda görev yapan minibüs ve otobüs şoförleri, bugünden itibaren zamlı tarifeyi uygulamaya başladı.