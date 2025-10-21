Yeni Şafak
Iğdır'da şehir içi toplu ulaşıma zam

23:4121/10/2025, mardi
IHA
Dün alınan zam kararı bugün uygulamaya geçildi.
Dün alınan zam kararı bugün uygulamaya geçildi.

Iğdır'da şehir içi ulaşım ücretlerine yeni bir zam kararı alındı. Toplu taşıma araçlarını kullanan şoförlere bugün tebliğ edilen karara göre daha önce 12 TL olan öğrenci ücreti 15 TL’ye, 20 TL olan sivil ücret ise 25 TL’ye yükseltildi.

Iğdır’da toplu taşıma ücretlerine uygulanan zam kararı bugünden itibaren uygulamaya girdi.

Iğdır Belediyesi, şehir içi ulaşım ücretlerine yeni bir zam kararı aldı. Dün alınan karar, bugün şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanan şoförlere tebliğ edildi. Karara göre, daha önce 12 TL olan öğrenci ücreti 15 TL’ye, 20 TL olan sivil ücret ise 25 TL’ye yükseltildi. Yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte şehir içi hatlarda görev yapan minibüs ve otobüs şoförleri, bugünden itibaren zamlı tarifeyi uygulamaya başladı.



